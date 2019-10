Anticipazioni Upas dall' 11 al 15 novembre | Beatrice si allontanerà dall' avvocato Leone

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Un posto al sole prosegue con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini e nella settimana che va'11 al 15, molte cose cambieranno per i personaggi della soap partenopea. Diego uscirà finalmente dal carcere e Serena acquisterà un appartamento per il bed and breakfast., intanto, si troverà nella situazione di doversi allontanare da Aldo. Spoiler Un posto al sole'11 al 15: Diego esce di prigione Ledi Un posto al sole'11 al 15rivelano che Raffaele sarà molto demoralizzato per quanto è successo e la preoccupazione per il futuro di Diego non lo lascerà. Presto, però, Niko porterà una bella notizia al portiere di Palazzo Palladini: suo figlio potrà finalmente uscire dal carcere. Il ragazzo sarà accolto con gioia da tutti i suoi amici del palazzo, ma dovrà ancora fare i conti con un altro problema. Sul web, infatti, gli ...

