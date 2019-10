Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate 4-8 novembre 2019 | Filippo Ha Tradito Serena!

Un posto al sole - Anticipazioni dal 4 all'8 novembre : Giulia e Denis - aria di crisi : Nuove anticipazioni su 'Un posto al sole' relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. La serie ambientata a Napoli va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 20:45. Al centro dei prossimi episodi saranno soprattutto la situazione di Diego, ancora in carcere, con il papà Raffaele che prova a trovare una soluzione per far scagionare il figlio. Occhi puntati anche su due relazioni sentimentali che stanno in ...

Un posto al sole Anticipazioni dal 4 all'8 novembre : le condizioni di Aldo migliorano : Promettono tanta suspense le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti la settimana che va da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. I telespettatori di questa seguitissima soap opera partenopea assisteranno ad una serie di risvolti inaspettati. Nel dettaglio, vedremo Raffaele e Franco indagare su un singolare sospettato. Ma ad un certo punto, Diego ricorderà ulteriori dettagli e Niko incomincerà a nutrire dei sospetti sulla moglie della vittima. E ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 4 all’8 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019: Frustrato perché non riesce ad essere di ausilio a Diego, Raffaele si rivolge all’unica persona che ritiene in grado di aiutarlo. Filippo è tormentato e non prende la decisione di tornare in famiglia; Serena cerca di capire cosa stia tormentando così tanto il marito. Determinati a dimostrare l’innocenza di Diego, Raffaele e Franco individuano un ...

Un posto al sole Anticipazioni : FILIPPO ha tradito SERENA. Ecco con chi… : Le incertezze sentimentali di Serena Cirillo (Miriam Candurro) hanno tenuto banco per diverso tempo negli ultimi mesi, ma ora i telespettatori di Un posto al sole assisteranno ad una complicazione a dir poco sorprendente nel rapporto tra lei e il marito. E stavolta, tutto dipenderà da qualcosa che ha fatto FILIPPO (Michelangelo Tommaso). Eh sì. È imminente il ritorno a Napoli del Sartori dopo un viaggio di lavoro alle Canarie fatto insieme a ...

Anticipazioni Un posto al sole - 29 ottobre : Diego ricorda di non avere investito Leone : La puntata di Un posto al sole di ieri 28 ottobre si è conclusa con un momento di grande emozione riguardante Diego Giordano. In carcere, visibilmente sconvolto, il figlio di Raffaele ha ripensato all'impatto con Aldo Leone, avvenuto con la sua auto. Ma un particolare lo ha lasciato impietrito: le mani sul volante durante l'incidente non erano le sue! Si trattava di dita che, con tutta probabilità, potrebbero essere di un uomo dato che non ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni : Giulia riceve una proposta indecente da Denis : Marina Tagliaferri e Corrado Tedeschi in Un Posto al Sole Al centro dei nuovi episodi di Un Posto al Sole ancora l’incidente di Aldo Leone (Luca Capuano). Per Diego (Francesco Vitiello), principale indiziato dell’incidente, sembra però arrivare un’insperata ancora di salvezza. Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) si ritrova a fare i conti con l’amore tormentato che la lega a Denis (Corrado Tedeschi). L’uomo le ...

Un posto al sole Anticipazioni : NATALE con MARINA e FABRIZIO : “Quanto durerà questa trama?“. È una delle domande che maggiormente ci rivolgono i nostri lettori che seguono Un posto al sole, collegando evidentemente la durata di una storia all’importanza che la vicenda stessa rivestirà nell’economia generale della soap. Ed è anche quello che molti fan si stanno chiedendo a proposito dell’amore scoppiato tra MARINA Giordano e FABRIZIO Rosato, un sentimento che almeno in teoria è ...

Anticipazioni Un posto al sole all'8 novembre : per Niko - Delia nasconde qualcosa su Aldo : La soap Un posto al sole tornerà oggi 28 ottobre su Rai 3, dopo l'interruzione del weekend. Si ripartirà, inevitabilmente, dagli esiti delle verifiche effettuate sull'auto di Diego Giordano, principale sospettato del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Almeno per i primi giorni della settimana non ci saranno buone notizie per il figlio di Raffaele, che continuerà a restare in carcere. Anche se riaffioreranno in lui dei vaghi ricordi sulla ...

