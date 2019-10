Anticipazioni americane Grey' s Anatomy 16x08 | Meredith affronta la commissione medica

Beautiful - Anticipazioni americane : proposta indecente per Hope : Nelle puntate americane di Beautiful vedremo Hope Logan alle prese con il tentativo di ottenere la custodia congiunta di Douglas, per riuscire a tenerlo il più possibile lontano da Thomas Forrester. Per farlo, la ragazza cercherà di sfruttare in suo favore i sentimenti del fratellastro, che al momento si rifiuta categoricamente di rinunciare al bambino. Nello stesso tempo, però, Liam Spencer sembra non essere pienamente d'accordo con la ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Steffy pronta per una nuova relazione : Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in USA ci si prepara ad una nuova svolta per Steffy, che avrà un riavvicinamento con Liam Spencer mentre Hope è impegnata ad allontanare Douglas da Thomas. I due si avvicineranno in modo molto particolare durante la serata di Halloween e si ritroveranno a scambiarsi dolci ricordi del tempo trascorso insieme, immaginando la famiglia che avrebbero potuto costruire insieme. Insomma, Liam e Steffy hanno ...

Beautiful Anticipazioni americane : Brooke a Ridge : "mi consideri una pu***na della Valley indegna di crescere un Forrester?" : Le manovre della Logan senior per convincere Thomas a firmare i documenti che concedono l'adozione di Douglas a Hope, si rivelano un fallimento. Ridge interviene ed è guerra...

Beautiful - Anticipazioni americane : Ridge e Brooke si lasciano - lui bacia Shauna : Sono tempi molto difficili quelli che Ridge e Brooke stanno attraversando nelle puntate americane di Beautiful e la situazione tra loro non sembra destinata ad un miglioramento nell'immediato futuro. La coppia continua ad avere vedute opposte in merito alla custodia di Douglas e, in seguito all'ennesimo scontro, la Logan giunge ad una decisione sorprendente: sfila la fede nuziale e la restituisce a Ridge. Il gesto rappresenterà la fine del ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : Hope in pericolo e rischia la vita per Douglas : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le trame delle puntate americane di Beautiful che noi vedremo in onda in Italia tra qualche mese. Gli spoiler di queste ore rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Hope, la quale metterà a serio rischio e pericolo la sua vita per quella del piccolo Douglas. La figlia di Brooke, infatti, deciderà di riavvicinarsi nuovamente a Thomas e lo farà ...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope in pericolo - ma non è l’unica : anticipazioni americane Beautiful: Hope di nuovo in pericolo La trama di Beautiful attualmente in onda America è davvero ricca di colpi di scena. Ricordiamo che i telespettatori italiani potranno assistere a queste vicende tra qualche mese. Le ultime anticipazioni vedono Hope in serio pericolo. Ancora una volta, Brooke e Liam si mostreranno preoccupati per la […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Hope in pericolo, ma non è ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Steffy esce con un uomo diverso da Liam : Grandi novità arrivano dalle Anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate in onda nella settimana del 4 novembre. Esse riguarderanno la vita sentimentale di Steffy e un annuncio che lascerà di stucco Liam. Dopo un lungo periodo nel quale ha deciso di concentrarsi su se stessa e la figlia Kelly, infatti, la Forrester deciderà di guardarsi avanti e comincerà a frequentare un altro uomo. Questa volta, però, il suo nuovo contatto ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Ridge cede alla passione con Shauna e la bacia : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane di Beautiful, la storica soap opera che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto a dir poco positivi sia in patria che da noi in Italia. Possiamo svelarvi che, nel corso dei prossimi episodi, che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, assisteremo ad un nuovo durissimo momento di crisi che riguarderà la coppia composta da Brooke e Ridge ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Ridge e Brooke si Lasciano! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: dopo la notte trascorsa con Shauna, Ridge ha molte difficoltà con Brooke. Il loro matrimonio sembra essere sul punto di naufragare. Inoltre Forrester si sente in sintonia con la Fulton senior… Chi segue Beautiful è abituato da molti anni alle varie fasi di crisi che le coppie affrontano. In questo caso, a soffrire sono Ridge e Brooke, i quali vivono momenti molto dolorosi dopo il presunto ...

Beautiful - Anticipazioni americane al 1° novembre : Ridge sorprende Shauna nel suo letto : Sono state rese note le anticipazioni dettagliate relative alle puntate americane di Beautiful in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre. E fin da subito risulta evidente che le sorprese saranno all'ordine del giorno per molti personaggi, soprattutto in occasione della notte di Halloween. In tale circostanza, infatti, Hope deciderà di restare insieme a Douglas e Thomas per tentare di convincere quest'ultimo a firmare i documenti per la ...

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 16x07 : Amelia Shepherd visita il Pac-North Hospital : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, prosegue con successo. I primi episodi della nuova edizione hanno infatti confermato lo straordinario affetto del pubblico permettendo al Medical-Drama di aggiudicarsi - per quattro settimane consecutive - il titolo di telefilm più visto della serata. Con largo anticipo il network ha quindi rilasciato la sinossi ufficiale del settimo episodio in onda il 7 novembre sulla ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Thomas e Douglas si trasferiscono da Eric e Quinn : Le prossime puntate amEricane di Beautiful si preannunciano a dir poco scoppiettanti sotto diversi punti di vista. È recente la notizia secondo cui un personaggio principale morirà ma non sarà questa l'unica novità degna di nota. Continuerà, infatti, lo scontro per la custodia di Douglas: Hope e Brooke sempre più convinte che il bambino non debba crescere insieme a Thomas, da loro considerato una persona pEricolosa ed instabile. E per ...

Beautiful - Anticipazioni americane : MORIRÀ un personaggio importante? : La morte colpirà ancora nelle puntate americane di Beautiful? Pare in effetti che, negli Stati Uniti, l’autunno della soap possa tingersi presto di tinte fosche: uno dei volti che animano la narrazione, stando alle nebulose anticipazioni che circolano in questi giorni, dovrebbe vedere la sua vita giungere al capolinea. Precisamente, un primo (e ovviamente vaghissimo) spoiler annuncia che un personaggio importante MORIRÀ. Beautiful, trame ...

Beautiful - Anticipazioni americane puntata 8 novembre : Flo Fulton potrebbe morire : Sorprendenti notizie giungono dagli Stati Uniti in merito alle puntate di Beautiful in onda a inizio novembre. Esse saranno ampiamente concentrate sulle discussioni tra le famiglie Forrester e Logan a causa delle diverse vedute sulla custodia di Douglas e sull'avvicinamento in atto tra Liam e Steffy. Ma tra le tante novità degne di nota, ci sarà spazio anche per una brutta notizia. La conferma arrivata dai tradizionali 'November Sweeps' che ...