Annunciati i Games With Gold di novembre

Annunciati i Games With Gold di ottobre 2019 : ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Finalmente ci siamo, i Games With Gold di ottobre 2019 non hanno più segreti. Dopo che Sony ha alzato il sipario sulla sua prossima Instant Game Collection nel corso della singolare cornice dell'ultimo State of Play, ora il colosso di Redmond risponde con la sua selezione di giochi per Xbox One e Xbox 360, che possono essere messi in download gratuito da tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold. Si tratta, come da tradizione, di quattro ...