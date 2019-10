Ancelotti | “Sono deluso! Un attacco alla mia serenità e alla società Ho detto a

Insigne : “Sono corso verso Ancelotti perché mi ha sempre dato fiducia” : Nel post partita di Salisburgo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli ha parlato dell’esclusione dai titolari contro gli austriaci e della scelta di Ancelotti di farlo partire dalla panchina. “Ero sereno perché accettiamo le scelte del mister. Sono an dato in panchina tranquillo. C’è bisogno di tutta la squadra e oggi non solo io ho fatto gol, ma hanno dato il loro contributo tutti, ...

Ancelotti in conferenza : “Sono partite che si giocano in 14. Mi aspetto una prova di coraggio ed intensità” : La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale ha diffuso i contenuti della conferenza stampa di Carlo Ancelotti ed Amin Younes alla vigilia di Salisburgo-Napoli: “Affrontiamo due sfide contro il Salisburgo in cui ci giochiamo molto in chiave qualificazione“. Carlo Ancelotti presenta così non solo il match di domani ma anche il ritorno al San Paolo contro gli austriaci. “Ci troveremo di fronte una squadra che da anni ...