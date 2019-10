Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Conferenza stampa di«È un episodio semplice, non è complicato. È stato un abbaglio, ed è stata una decisione presa al Var non dall’arbitro. Hae non Giacomelli. Questo è il problema «La mia espulsione? Stavo cercando di calmare i miei. L’arbitro mi ha detto: “dammi una mano”. “Una mano te la do ma non ti viene il dubbio?” Non doveva succedere, è triste». Al di là di quest’episodio, la partita è stata giocata molto bene, è stata un’ottima partita dal punto di vista fisico e tecnico, prestazione ottima, andava coronata col risultato, a volte ce la prendiamo con noi stessi, stavolta non c’è niente da rimproverare a nessuno, Ci rimane questo rammarico, due punti persi che erano meritati. Siamo in presenza di una svista clamorosa. Un conto è che sbaglia l’arbitro, qua c’è il Var che controlla tutto. C’era ...

Danila9631 : RT @napolista: Ancelotti: «Ha arbitrato il Var, non l’arbitro. Ha arbitrato Banti, sono preoccupato» «È la seconda volta che vengo espulso… - g_dimarzo : RT @napolista: Ancelotti: «Ha arbitrato il Var, non l’arbitro. Ha arbitrato Banti, sono preoccupato» «È la seconda volta che vengo espulso… - Maria05031983 : RT @napolista: Ancelotti: «Ha arbitrato il Var, non l’arbitro. Ha arbitrato Banti, sono preoccupato» «È la seconda volta che vengo espulso… -