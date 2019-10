Ance, opere bloccate per 62 mld di euro

"La lista delleè ancora lunghissima:in totale 749per 62mld secondo il nostro monitoraggio di sbloccacantieri".Così Buia, presidente di(Associazione nazionale costruttori edili)nella relazione all'Assemblea. Nell'elenco figurano "scuole, ospedali, strade e anche fondamentalidi messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti: 220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare vite", ha aggiunto Buia.(Di mercoledì 30 ottobre 2019)