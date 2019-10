Anas | Sicilia | 60 mln per manutenzione autostrade e statali 2

Anas : Sicilia - 60 mln per manutenzione autostrade e statali : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sessanta milioni di euro per interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle autostrade e delle strade statali della Sicilia di proprietà di Anas. Gli esiti delle 12 gare d'appalto, con procedura di Accordo quadro della durata di 4 anni, sono stati pu

Arresti Anas Sicilia - lavori pagati mai eseguiti/ Buche d'oro - tangenti manutenzione : Arresti Anas in Sicilia: indagati tra imprenditori e funzionari per lavori pagati ad alto costo ma mai eseguiti. 'Buche d'oro' a Catania, i coinvolti

Sicilia - corruzione nel rifacimento delle strade. Gdf arresta funzionari Anas e imprenditori : Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno arrestato alcuni funzionari dell’Anas dell’area compartimentale etnea e di imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento. Nei loro confronti il gip ha emesso un provvedimento cautelare in carcere e agli arresti domiciliari che ipotizza reati di corruzione in concorso commessi nell’esecuzione dei lavori di rifacimento di strade statali della Sicilia ...

Sicilia : Anas - al via lavori svincolo Resuttano A19 : Palerm, 6 set. (AdnKronos) - Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Lo rende noto l'Anas. L’intervento rientra nel più ampio piano d

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone ai cantieri Anas Statale 'Nord/Sud' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Terzo sopralluogo, da gennaio ad oggi, dell’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone ai cantieri Anas della Statale 117 “Nord/Sud”, fra Nicosia e Mistretta. L’arteria, i cui lavori proseguono da anni a rilento, doveva servire a collegare veloc

