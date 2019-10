‘Ambesi winter corner’ | “Bentornati sul Pianeta Hanyu! Yuzuru ristabilisce le gerarchie”

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nuovo capitolo di AmbesiCorner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. Come d’abitudine in questa sede verranno offerte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La terza puntata è focalizzata principalmente sul pattinaggio di figura, con riflessioni legate agli interessanti temi lanciati da Skate Canada. Inoltre si parlerà anche di sci alpino e di short track, la cui Coppa del Mondo prenderà il via nel weekend da Salt Lake City. Massimiliano qual è il tuo pensiero d’insieme su Skate Canada? Rispetto alla prima tappa disputata negli Stati Uniti si è vista qualche sorpresa in più, indice di livello più alto o più basso? “Nelle gare in singolo i pronostici per il successo sono stati ampiamente rispettati con tanto di prestazioni a cinque stelle per entrambi i vincitori, ...

zazoomnews : ‘Ambesi winter corner’: “Skate Canada crocevia per Hanyu e Rizzo. Shiffrin batterà presto Vonn” - #‘Ambesi #winter… -