Ama | oltre 120 controlli mirati davanti a scuole stamattina

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Questa mattina squadre di operatori ecologici hanno effettuatoa più di 120 plessi scolastici. Proseguono gli interventi, in accordo con Roma Capitale, delle squadre della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente dopo lo sciopero dello scorso 25 ottobre. Le operazioni, come già comunicato, sono scattate dall’alba di sabato 26 ottobre, con l’attivazione di giri di pulizia e raccolta dei rifiuti supplementari riguardanti, in via prioritaria, aree esterne di punti sensibili come plessi scolastici e asili nido (a ospedali, ASL, cliniche, strutture socio-assistenziali, ecc.). Il controllo da parte degli operatori in forza alle circa 60 sedi di zona dislocate su tutto il territorio è costante e prosegue senza soluzione di continuità. L'articolo Ama:120proviene da RomaDailyNews.

