Alessio Boni papà a 53 anni | Nina Verdelli è incinta ' Sarà a marzo' | l' annuncio

Alessio Boni presto padre : la compagna Nina Verdelli aspetta un bambino : Alessio Boni diventerà presto padre. La compagna, Nina Verdelli, è incinta. Ecco quando nascerà il bambino Una lieta novella arriva direttamente dal settimanale Oggi e riguarda uno degli attori italiani più amati dal pubblico nostrano. Si tratta di Alessio Boni che durante un’intervista esclusiva ha annunciato che presto diventerà padre. La sua compagna, la giornalista […] L'articolo Alessio Boni presto padre: la compagna Nina ...

Alessio Boni e Nina Verdelli presto genitori : “Sarà a marzo - è arrivato a sorpresa” : in foto: Foto del settimanale Oggi Alessio Boni e la fidanzata Nina Verdelli sono pronti per diventare genitori. È questa la notizia che vede protagonisti l’attore, reduce dall’enorme successo de “La strada di casa 2” e la giornalista di Vanity Fair. Alessio Boni finalmente padre Dopo quattro anni d’amore ecco che, finalmente, dopo tanta attesa Alessio Boni potrà finalmente gridare al mondo che sta per ...

La Strada di Casa 2 ascolti tv a confronto - la fiction con Alessio Boni chiude con il 17.3% : La Strada di Casa 2 ascolti tv, il confronto tra prima e seconda stagione La Strada di Casa 2 conclude il suo cammino con il sorriso nonostante tutto. La seconda stagione ha registrato buoni ascolti tv ...

“Fortunata…” - dicono le fan. Alessio Boni - è lei la sua compagna : La serie televisiva ‘La strada di casa’ è giunto alla terza stagione ed è un gran successo. Il grande protagonista, l’attore Alessio Boni, è però finito al centro dell’attenzione perché in questi giorni è in giro nelle librerie italiane per la presentazione del libro della sua compagna. Lei si chiama Nina Verdelli ed è una giornalista. La relazione tra i due non è comunque iniziata da poco. Sono ormai una coppia ...

Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli insieme da due anni - ma il matrimonio è ancora lontano : Dopo il successo de “La strada di casa” arrivato alla sua terza stagione, ritroviamo l’attore lombardo Alessio Boni in giro nelle librerie d’Italia per presentare il libro della compagna, la giovane e già affermata firma della stampa italiana Nina Verdelli. La loro storia d’amore insieme già dal 2017, l’attore e la giornalista fanno ormai coppia fissa da due anni, la loro relazione è stata svelata dal ...

La strada di casa - una terza stagione senza Alessio Boni? : Martedì 29 ottobre è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction di Rai1 La strada di casa. Gli ascolti ottenuti dalla seconda stagione sono stati molti buoni e questo dovrebbe pesare nella direzione di un rinnovo per una terza stagione, ma la trama dell’ultimo episodio invece suggerisce tutt’altra considerazione e fa sorgere una domanda: può esistere La strada di casa senza Alessio Boni? ATTENZIONE SPOILER La strada di ...

LA STRADA DI CASA 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni : quell'indizio di Alessio Boni... : La STRADA di CASA 3 ci SARÀ? Intanto martedì 29 ottobre 2019 va in onda l'ultima puntata della serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere

Alessio Boni svela cos’è successo con Lucrezia Lante della Rovere : La strada di casa 2, Boni: “Lucrezia Lante della Rovere mi ha travolto con la sua simpatia” Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere sono i protagonisti de La strada di casa 2, la fiction di Raiuno che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Boni è l’imprenditore Fausto Morra, Lucrezia Lante della Rovere è sua moglie Gloria. La coppia è alle prese con i problemi dei figli e di Cascina Morra: delitti, misteri, ...

La strada di casa 2 : Alessio Boni fa un’anticipazione sul finale : Alessio Boni, La strada di casa 2: cosa succederà a Fausto Morra Bello e tenebroso sul set, amatissimo nella vita privata. Alessio Boni è il protagonista de La strada di casa la fiction arrivata alla seconda stagione conservando la vivacità e la suspense della prima edizione. L’attore lombardo ha conquistato il pubblico di Rai1 interpretando Fausto Morra, l’imprenditore dal passato torbido che ne La strada di casa 2 riconquisterà ...

La strada di casa 2 - prima puntata con Alessio Boni : anticipazioni trama martedì 17 settembre : martedì 17 settembre, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda la seconda stagione de La strada di casa, una fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche. Protagonista della serie è Alessio Boni, negli ultimi anni attivo come non mai (è presente anche ne La compagnia del cigno, sarà Enrico Piaggio in una nuova produzione per la tv e, infine, è apparso persino ne Il nome della rosa) e, al suo fianco, troviamo anche ...

La Strada di Casa 2 : su Rai1 nuovi intrighi e misteri con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni A distanza di due anni Alessio Boni torna a “ricercare” La Strada di Casa. Da questa sera alle 21.25 su Rai1 riprendono, infatti, le vicende della fortunata serie prodotta dalla Casanova Multimedia, che oltre a Boni, vedono nel cast anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Le nuove 6 puntate, così come nella prima stagione, avranno come protagonista indiscussa la favolosa tenuta agricola Cascina ...

La Strada di Casa - Alessio Boni a Blogo : "Fausto Morra è un uomo sempre sul filo del rasoio. Nella nuova stagione - sarà un detective improvvisato" (Video) : Da martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Alessio Boni tornerà, quindi, ad interpretare il ruolo di Fausto Morra che, in questa stagione, dopo aver scontato una pena di tre anni per truffa, uscirà dal carcere, deciso a ricominciare una nuova vita insieme alla sua famiglia. La ...

La strada di casa 2 con Alessio Boni - 1^ puntata : un giallo intricato : Anticipazioni La strada di casa 2, prima puntata: l’arresto di Fausto Grande attesa per la prima puntata de La strada di casa 2 che debutterà in prima serata su Rai1 martedì 17 settembre. La fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini, ha tutte le carte in regola per bissare il successo della prima stagione. Nella prima serie Fausto Morra (Alessio Boni) si risvegliava da cinque anni di coma senza memoria. ...