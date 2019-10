Al Borussia Dortmund vietati abbracci durante le esultanze | lo ha deciso il tecnico Favre

Niente ‘batti 5’ e abbracci vietati - lo strano metodo del Borussia Dortmund per combattere… l’influenza : Il club tedesco ha deciso di vietare ai propri giocatori il ‘5’ e gli abbracci per evitare la trasmissione di germi L’inizio di stagione del Borussia Dortmund non è certamente da incorniciare, solo due vittorie nelle ultime otto partite tra Bundesliga e Champions League, un bottino alquanto scarno per un club come quello tedesco che ambisce a grandi traguardi. ROBERT MICHAEL / AFP A rendere ancora più complicata la ...

Mourinho-Borussia Dortmund : clamoroso - si fa davvero! Il 5 novembre sfida all’Inter? : MOURINHO BORUSSIA Dortmund- Secondo quanto rivelato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a dire addio a Favre per aprire concretamente a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di accettare la corte del club tedesco, tutto potrebbe decidersi già nel corso dei prossimi giorni. Il tecnico, qualora […] L'articolo Mourinho-Borussia Dortmund: ...

Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e Salisburgo-Napoli 2-3 : video e tabellini dei match : Highlights INTER BORUSSIA Dortmund- L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund e rilancia le sue speranze di qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Nerazzurri perfetti, compatti e bene organizzati in ogni settore del campo. Decidono i gol di Lautaro Martinez e Candreva. Nel finale errore dal dischetto di Lautaro Martinez, su rigore conquistato […] L'articolo Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e ...

Borussia Dortmund-Inter in tv - ritorno di Champions League in chiaro il 5 novembre : L’Inter si è imposta per 2-0 a San Siro contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre, grazie alle reti di Lautaro Martínez e Antonio Candreva. Nella 4ª giornata della fase a gironi della Champions League si rinnoverà la sfida tra i due club, ma stavolta si giocherà al BVB Stadion. L’appuntamento in Germania sarà fissato per martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00. I nerazzurri cercheranno di fare risultato, dopo aver ottenuto la prima vittoria nel ...

Champions League - quarta giornata in tv : Canale 5 trasmetterà Inter-Borussia Dortmund : La 4^ giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, in programma per il 5 e 6 novembre, sarà importante per decidere il passaggio del turno e le squadre italiane saranno impegnate in scontri che si preannunciano decisivi. L'incontro che Canale 5 trasmetterà in chiaro vedrà sfidarsi Borussia Dortmund e Inter. L'incontro si disputerà in Germania nell'arena del Dortmund nella serata di martedì 5 novembre 2019 Tutte le altre partite ...

L'Inter batte il Borussia Dortmund 2-0 e si rilancia nel girone di Champions League : L'Inter di Antonio Conte continua a stupire tutti e, anche se con un pizzico di sofferenza, batte il Borussia Dortmund per 2-0 nella terza giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri giocano un bellissimo primo tempo, dominando per lunghi tratti, trovando il vantaggio con Lautaro Martinez e rischiando qualcosa solo nel finale, quando ci pensa Handanovic a tenere la porta inviolata. Mentre nel secondo tempo sono i tedeschi a mettere ...

Mourinho-Borussia Dortmund : clamoroso - si fa davvero! Il 5 novembre sfida all’Inter? : MOURINHO BORUSSIA Dortmund- Secondo quanto rivelato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a dire addio a Favre per aprire concretamente a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di accettare la corte del club tedesco, tutto potrebbe decidersi già nel corso dei prossimi giorni. Il tecnico, qualora […] L'articolo Mourinho-Borussia Dortmund: ...

Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e Salisburgo-Napoli 2-3 : video e tabellini dei match : Highlights INTER BORUSSIA Dortmund- L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund e rilancia le sue speranze di qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Nerazzurri perfetti, compatti e bene organizzati in ogni settore del campo. Decidono i gol di Lautaro Martinez e Candreva. Nel finale errore dal dischetto di Lautaro Martinez, su rigore conquistato […] L'articolo Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e ...

Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli - le pagelle dei quotidiani : Due vittorie per le italiane nel mercoledì di Champions League. L’Inter ha steso il Borussia Dortmund con i gol di Lautaro Martinez e Candreva, protagonista assoluto della vittoria del Napoli a Salisburgo è stato, invece, Mertens, autore di una doppietta, di Insigne l’altra rete azzurra. Le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola oggi. GAZZETTA DELLO SPORT Inter-Borussia Dortmund INTER (3-5-2): Handanovic 7; Godin 6.5, De ...

Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 : video - gol e sintesi. Lautaro Martinez e Candreva affondano i tedeschi : Lautaro Martinez e Antonio Candreva sono stati i marcatori dell’Inter di Antonio Conte nella sfida di San Siro tra la Beneamata e il Borussia Dortmund, match valido per il terzo turno del Gruppo F di Champions League. Una partita difficile e sofferta per i nerazzurri che hanno dovuto fare i conti con una formazione molto forte tecnicamente e insidiosa in ripartenza. Da sottolineare, infatti, anche alcune parate di Handanovic. La compagine ...

Inter-Borussia Dortmund - Conte alza la voce : “siamo ancora vivi - faremo di tutto per tenerci stretta la Champions” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato nel post match la vittoria sui tedeschi, chiedendo ai propri giocatori di non montarsi la testa Prima vittoria in Champions League per l’Inter quest’anno, i nerazzurri superano a San Siro il Borussia Dortmund e si rilanciano in classifica, alimentando le proprie chances di qualificazione agli ottavi. LaPresse/Marco Alpozzi Una prestazione davvero positiva quella fornita da Lautaro ...

Champions - bottino pieno per le italiane : l’Inter piega il Borussia Dortmund. Il Napoli passa a Salisburgo : A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Insigne firma il 2-3

Inter-Borussia Dortmund 2-0 : Lautaro e Candreva - la prima gioia europea di Conte riapre il discorso qualificazione : Di difesa, di furbizia, anche un po’ di classe. Quella di Lautaro Martinez, gol decisivo (e un rigore sbagliato, ininfluente). Ma anche di De Vrij e Brozovic, gli assist man che non ti aspetti. E di Sebastiano Esposito, 17 anni compiuti da poco, quasi un predestinato, che non ha ancora mai giocato in Serie A ma è giò capace di cambiare l’inerzia di un match del genere in Europa. Così l’Inter di Antonio Conte batte il Borussia Dortmund 2-0, vince ...

Champions League calcio 2019-2020 : vittorie di Inter e Napoli - battute Borussia Dortmund e Salisburgo. Ottavi più vicini : Due vittorie per le squadre italiane impegnate questa sera nella terza giornata della Champions League 2019-2020 di calcio, l’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro mentre il Napoli ha espugnato Salisburgo per 2-3. I nerazzurri hanno così conquistato la prima vittoria stagionale nel torneo, salgono a quota 4 punti appaiando la compagine tedesca al secondo posto (a -3 dal Barcellona) e si rimettono in corsa per la ...