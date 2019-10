Al-Baghdadi | il Pentagono mostra le immagini del raid che ha ucciso il leader dell' Isis

Pentagono - resti Al Baghdadi in mare : 21.44 I resti del capo dell'Isis Al Baghdadi sono stati dispersi in mare. Lo hanno confermato i vertici del Pentagono in una conferenza stampa. Durante il raid che ha portato alla morte del "califfo" due uomini sono stati fatti prigionieri, comunica il capo del Pentagono Mark Esper. Foto e video del raid contro Al Baghdadi saranno pubblicati nei prossimi giorni, annuncia.