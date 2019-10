Agenzia del Demanio | nuove assunzioni per laureati e diplomati | scadenza 8 novembre

Scadenze Fiscali Novembre 2019 : calendario e PDF Fisco Agenzia delle Entrate : Novembre 2019 sarà uno dei mesi più ricchi di Scadenze Fiscali in tutto l’anno. In questo mese, infatti, i contribuenti dovranno stare attenti alle varie Scadenze e alle quote erariali da versare. Inizialmente una delle Scadenze più importanti del mese di Novembre sarebbe stato il pagamento per i lavoratori che hanno una partita IVA. Con le ultime manovre del governo, però, è stato anticipato che il pagamento per chi ha partita IVA subirà uno ...

Ragusa - sit in di protesta del personale Agenzia delle Entrate : Stamattina a Ragusa sit in di protesta del personale dell’Agenzia delle Entrate. I sindacati di categoria “situazione pesante e insostenibile

Direttore generale dell'Agenzia della Sanità Roberto Fagnano colpito da infarto - è gravissimo : Teramo - Il Direttore generale dell'agenzia regionale della Sanità e già Direttore generale della Asl di Teramo, Roberto Fagnano è stato colpito questa mattina da un malore, ed è stato subito trasportato all'ospedale di Teramo. Il manager, 56enne, avrebbe subito un arresto cardiaco nella sua abitazione teramana, dove il personale 118 giunto nell'immediatezza, ha tentato la rianimazione in casa con l’utilizzo ...

Truffa Agenzia delle entrate – riscossione : documenti esattoriali da estrarre : Truffa Agenzia delle entrate – riscossione: documenti esattoriali da estrarre Una nuova Truffa – che come sempre più spesso accade corre sul web – minaccia i contribuenti italiani; attenzione alle mail che arrivano dall’Agenzia delle entrate! Molto probabilmente sono solo un tentativo di furto di denaro. Agenzia delle entrate: la Truffa della “raccomandata digitale” È la stessa Agenzia delle entrate a dare comunicazione di ...

Avvisi di selezione Agenzia del Demanio : invio domanda con cv entro novembre : Di recente sono stati indetti cinque Avvisi di selezione destinati a personale laureato in qualità di referente amministrativo, referente contratti e gare e assistente alla segreteria, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da assegnare nelle aree di lavoro di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona. Tali procedure selettive sono state emesse dall'Agenzia del Demanio. Avvisi di selezioni in atto L'Agenzia del Demanio ...

Scontrino elettronico 2020 online : guida Agenzia delle Entrate e procedura : Scontrino elettronico 2020 online: guida Agenzia delle Entrate e procedura Dal primo luglio 2019 è obbligatorio lo Scontrino elettronico per i contribuenti con volume d’affari superiore ai 400mila euro. L’obbligo verrà esteso a tutti a partire dal primo gennaio 2020. Scontrino elettronico 2020: primo gennaio, obbligo esteso a tutti Lo Scontrino elettronico per i corrispettivi sta sostituendo gradualmente il “classico” Scontrino di carta: ...

Agenzia italiana del Farmaco ritira da mercato medicina per acidità di stomaco : contiene cancerogeni : L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti del Farmaco Zantac 150 mg 20 compresse perché contenente ranitidina, una sostanza considerata cancerogena. Il Farmaco è utilizzato in Italia per curare il reflusso gastroesofageo.Continua a leggere

Orto Creativo - Agenzia di Web Marketing realizza il nuovo sito web dell’autosalone Cagnato! : La continua crescita dell’autosalone Cagnato, distintosi come una delle eccellenze nella vendita dell’automobile di qualità, vede, oltre all’ampliamento fisico della

Così l'Agenzia matrimoniale resiste nell'epoca di Tinder e dell'amore mordi e fuggi : Matrimonio a prima vista, l’epica di due sconosciuti convolati a nozze senza aver mai gettato uno sguardo l’uno al viso dell’altra, ha portato a Real Time il più grande successo che la stagione ricordi. Gli spettatori si sono beati della piccola tragedia altrui. Hanno riso della disperazione, vera o

In arrivo una lettera dell'Agenzia delle entrate per 700mila italiani : Sono stati oltre due milioni gli italiani che hanno usufruito del condono fiscale previsto dalla cosiddetta "pace fiscale"...

A cosa servirebbe un’Agenzia nazionale della ricerca? : (foto: Getty Images) Politica della ricerca: Giuseppe Conte ha parlato. Intervenendo al Consiglio nazionale delle ricerche, in occasione della presentazione del Rapporto 2019 sulla ricerca, il premier ha infatti annunciato che “nella prossima legge di bilancio ci sarà un’Agenzia nazionale della ricerca, che avrà una funzione di coordinamento tra i vari poli universitari ed enti pubblici e privati di ricerca”, un ente che – è sempre Conte a ...

In agitazione il personale dell'Agenzia Entrate di Ragusa : personale dell' Agenzia delle Entrate di Ragusa in stato di agitazione per la gravissima carenza di personale. Turni massacranti

Scelto il nuovo presidente dell’Agenzia del farmaco : è il veneto Domenico Mantoan : L'indicazione è stata ratificata in Conferenza Stato-Regioni. La nomina formale da parte del presidente del Consiglio dei ministri avverrà, dopo la controfirma (scontata) del ministro della Salute Roberta Speranza

Brescia - ai domiciliari il direttore e il funzionario dell’Agenzia dell’Entrate arrestati per corruzione : A Generoso Biondi e Alessandro Di Domenico, rispettivamente direttore e funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, il tribunale del Riesame ha concesso i domiciliari. Lo scorso 26 settembre per loro si erano aperte le porte del carcere con l’accusa di corruzione dopo la maxi inchiesta “Leonessa”. Secondo gli investigatori, direttore e funzionario si sono divisi parte di una tangente di 65mila euro messa sul tavolo ...