A Gazprom l’ultimo permesso per NordStream2 Schiaffo danese agli Usa

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Per il gasdotto sotto il Mar Baltico i russi hanno ottenuto via libera anche dalla Danimarca, l’unico Paese che non aveva finora concesso l’autorizzazione. Il sì – che sfida l’opposizione degli Stati Uniti al progetto – è arrivato mentre le trattative con l’Ucraina sul contratto di transito del gas russo (in scadenza a fine anno) sono ancora in alto mare. A questo punto Mosca nel giro di «qualche mese» sarà in grado di rifornire l’ Europa facendo a meno di Kiev

