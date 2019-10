5 milioni di euro! Gratta e Vinci da record | ecco chi sono i vincitori

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Cinquedi euro. È questa la cifra clamorosa che arriva da un. Un Maximiliardario del costo di 10 euro per la precisione. L’annuncio è arrivato direttamente dalla proprietaria del bar tabaccheria dove è stata registrata lata, la massima raggiungibile con quel tagliando, “Oggi è un giorno speciale! Vinti al Bar Cosciotti CINQUEdi!!”, ha scritto sulla pagina Facebook dell’attività. Stando alle dichiarazioni della donna dove è avvenuta la vendita, sarebbero due operai impegnati nella ricostruzione post-sisma i fortunati. I due avevano deciso di investire 10 euro a testa per l’acquisto di tre, ma solo uno di questi, un Maximiliardario, è risultato vincente. È successo presso la Tabaccheria Cosciotti di Dina D’Alonzo, figlia del sindaco di Crognaleto (Teramo) che si trova a Tintorale, sulla SS 80 che porta a Crognaleto. (Continua dopo ...

