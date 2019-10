5 film in uscita al cinema il 31 ottobre

«Downton Abbey» - il film. Uscita al cinema - cast - trailer - trama : Due volte "di costume", perché in abiti d'epoca e come fenomeno culturale ed estetico. La serie tv Downton Abbey, ambientata all'inizio del XX secolo, con i suoi 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, è stata il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Le sei stagioni della serie si sono concluse nel 2015, ma adesso è arrivato nei cinema il film. La ...

Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un film e un doppio album in uscita a dicembre : Dopo i sei concerti a San Siro, si parla di Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un festival rock che toccherà anche la capitale. L'indiscrezione, che era già trapelata, torna a farsi sentire in maniera prepotente dopo le conferme di Firenze Rocks e di Imola, con l'atteso ritorno all'Autodromo Ferrari a 14 anni dal suo ultimo spettacolo. Tante e variegate sono le indiscrezioni che si rincorrono in queste settimane in merito al nuovo tour ...

Panini Comics presenta il ricettario di Downton Abbey in concomitanza con l'uscita del film : La serie british più amata di sempre ritorna con 100 ricette provenienti direttamente della cucina della famiglia Crawley

Vasco Non Stop Live 018-019 è il nuovo film di Vasco Rossi in uscita a dicembre : Il nuovo film di Vasco Rossi sta per arrivare. A garantirlo è il Kom, che sui social annuncia Vasco Non Stop Live 018-019. La pellicola sarà quindi un riassunto di quanto accaduto sui palchi italiani nelle ultime due annate, quelle nelle quali ha staccato i biglietti di due nuovi record in termini di vendite di biglietti. La data d'uscita è fissata per il mese di dicembre mentre la regia è ancora di Pepsy Romanoff, al quale ha anche affidato ...

Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America : Creato nel 1940 da Bill Finger, Bob Kane & Jerry Robinson, Joker nel tempo si è trasformato dall’originale maniaco omicida a ridacchiante imbroglione, sia per vendere meglio il fumetto ai più giovani, sia per il panico morale sui presunti contenuti. Questa copertina di Neil Adams del 1973 segna il ritorno alle origini del personaggio come psicopatico È finalmente nelle sale di tutto il mondo Joker. Il film di Todd Phillips dedicato al ...

Joker - massima allerta per l’uscita al cinema del nuovo film : polizia fuori dalle sale - si temono sparatorie o emulazioni : Che la grande paura abbia inizio. Joker, il film di Todd Phillips, dal 3 ottobre nelle sale italiane (dal 4 in quelle statunitensi) farà parlare molto di sé. Intanto perché è, e siamo a ottobre ma spesso va così, il miglior film dell’anno (qui spieghiamo il perché). Poi perché a livello di passaparola mondiale, ma soprattutto nella desolata landa statunitense dove ancora il cinema è fenomeno di massa, si teme che la violenza presente nel film ...

Evento Breaking Bad a Roma - due serate per festeggiare l’uscita del film su Netflix : info date e luogo : Breaking Bad è in arrivo in Italia. Per festeggiare l'uscita del film su Netflix, il Movie Restaurant di Roma realizzerà due serate Evento dedicate alla serie cult. L'appuntamento è fissato per il 9 e 10 ottobre, ma affrettatevi: i posti sono limitati a soli 70 ospiti a sera. Come suggerisce il nome, il Movie Restaurant è un ristorante-museo dedicato a film, anime e serie TV. A rotazione, la location espone statue cinematografiche, ...

L’Immortale il film - uscita anticipata al 5 dicembre 2019 : L'Immortale il film spin-off di Gomorra dedicato al personaggio di Ciro Di Marzio esce il 5 dicembre 2019 È stata anticipata l’uscita del film “L’Immortale” lo spin-off dedicato al personaggio di Gomorra la serie, Ciro di Marzio. Il 5 dicembre 2019 vedremo finalmente l’opera di ...

«El Camino» - uscita - trailer e trama del film di «Breaking Bad» : Con la pubblicazione del trailer definitivo, è ufficialmente scatto il conto alla rovescia per El Camino, il film di Breaking Bad, che sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 ottobre. Proprio come la serie di cui è sequel, El Camino è ideato, scritto e diretto da Vince Gilligan e percorre la storia di Jesse Pinkman dopo l’epilogo di Breaking Bad. Nonostante il progetto sia stato mantenuto quasi totalmente ...

«Ad Astra» : il film - l'uscita al cinema - Brad Pitt e le curiosità : È un mese in cui risuona il nome di Brad Pitt, al cinema nei film Ad Astra e C'era una volta a...Hollywood. Se però nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino l'attore è la spalla di Leonardo DiCaprio, è invece protagonista di Ad Astra, pellicola sci-fi in sala dal 26 settembre. Il film è diretto da James Grey, regista piuttosto eclettico in grado di firmare pellicole eterogenee come il thriller I padroni ...