39 italiani su 100 temono una nuova crisi

Banche - ancora pochi prestiti Intrappolati 100 mld degli italiani : All’economia produttiva e alle famiglie (prestiti e mutui) finiscono solo 1.429 miliardi. Ben 370 miliardi di divario con la raccolta complessiva delle Banche. E' il collo di bottiglia, che rende inefficace la trasmissione dei benefici della politica monetaria, non certo i recenti tassi negativi. Segui su affaritaliani.it

Il sondaggio su quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli italiani (e perfino gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Pensioni - il governo aumenta le finestre per Quota 100 : quanto ci rimettono gli italiani : Chi aderisce a Quota 100 dovrà attendere tre mesi in più prima di ricevere la pensione. È l'idea di Pd e M5s, alla disperata ricerca di fondi per la manovra. Il progetto è quello di smantellare progressivamente la riforma previdenziale voluta da Matteo Salvini, che arriverà sì a scadenza fino a fine

Tennis - Fognini e Berrettini avanti a Shangai : per la seconda volta due italiani ai quarti di un torneo Master 1000. E puntano le Atp Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini accedono ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta nella loro carriera. Un altro grande risultato per il Tennis azzurro in questa stagione, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo e la semifinale agli Us Open di Berrettini. Per seconda volta nel 2019 (e nella storia) due italiani raggiungono i quarti in un torneo di questo livello. Inoltre per il giovane romano si tratta del primo ...

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Golf - con la scalata di Guido Migliozzi sono tre gli italiani nei primi 100 dell’ordine di merito mondiale : Il settimo posto conquistato nello scorso fine settimana al Porsche European Open 2019, arrivato grazie a un fantastico giro finale in 5 colpi sotto al par, è valso più di una semplice soddisfazione estemporanea per il nostro Guido Migliozzi. Il giovane astro nascente vicentino sta disputando una più che ottima stagione sotto tutti i punti di vista nel Tour Europeo, dove sono arrivate le prime due vittorie della sua carriera a inizio anno in ...