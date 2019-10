2-1 alla Lazio e azzurrini agli ottavi di Coppa Italia Primavera

Ryanair - il Tar del Lazio annulla le sanzioni alla compagnia irlandese e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano : Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte dall’Antitrust a Ryanair e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano. La compagnia irlandese era stata multata in febbraio per tre milioni di euro e quella ungherese per un milione, in seguito a una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo dopo un ricorso da parte delle stesse società. Le due compagnie, a partire dall’autunno del 2018, avevano comunicato che in ...

Imma Tataranni 2 ci sarà? Le rivelazioni di Massimiliano Gallo alla vigilia del finale della prima stagione : Imma Tataranni 2 ci sarà oppure no? Il pubblico può iniziare a pensare se le storie della nuova protagonista del prime time di Rai1 avranno un seguito oppure no visto che tra un po' andrà in scena il gran finale della prima stagione. Tanta carne al fuoco per l'ultima puntata di Imma Tataranni che chiuderà il cerchio intorno alle questioni personali e lavorative della sua bella rossa sconvolgendo tutti non solo con le rivelazioni di Pietro ma ...

Terremoto : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Sfortuna - imprecisione ed un super Forster lasciano le briciole alla Lazio : beffa al Celtic Park [FOTO] : Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità. Si chiude bene, rischia quasi nulla, passa in vantaggio, sogna il colpaccio ma alla fine ...

Trump ha annunciato la cancellazione della sanzioni imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che cancellerà le sanzioni che erano state imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi. Poco prima Trump aveva lodato su Twitter l’accordo raggiunto per il controllo dell’area lungo

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Alimentazione - la colazione perfetta per quando siamo di fretta senza rinunciare alla qualità : La professoressa Daniela Lucini, responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas, in un articolo di Humanitas ha spiegato come fare una colazione bilanciata anche quando siamo di fretta. “Quanto tempo si passa a fare colazione ogni giorno? La maggior parte delle persone non dedica al pasto più importante della giornata più di 10 o 15 minuti e a perderci è la qualità della nostra Alimentazione. Di solito abbiamo fretta di andare al lavoro o ...

Lazio-Rennes - identificati i 20 responsabili dei saluti fascisti. La Lazio fa ricorso alla Uefa : Venti tifosi (tra cui 6 minori) sono stati denunciati come autori dei saluti fascisti durante Lazio-Rennes dello scorso 3 ottobre. Sono stati identificati dalla digos. La Lazio, scrive il Corriere dello Sport, farà ricorso all’Uefa per la chiusura della Curva Nord per la partita del 7 novembre contro il Celtic. Il club cercherà di tutelare la maggioranza dei suoi tifosi, mostrando di aver lavorato per isolare e punire i colpevoli. La partita ...

Terremoto in Sicilia - la scossa avvertita dalla popolazione : gente in strada : scossa sismica nella notte, con epicentro localizzato nel mare di fronte Siracusa, 12 chilometri a est del capoluogo Siciliano. I sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un evento di magnitudo 3.1 alle 3.03. Il Terremoto è stato avvertito anche in provincia. In pochi minuti si sono moltiplicate le segnalazioni sui social e sul sito internet haisentitoilTerremoto.it. Il Terremoto è durato pochi secondi ed è ...

Huawei Mate 30 e i servizi Google : disponibile un terzo metodo per l’installazione : Un nuovo metodo, che sembra decisamente meno rischioso rispetto ai precedenti, rende semplice l'installazione dei servizi Google su Huawei Mate 30 Pro. L'articolo Huawei Mate 30 e i servizi Google: disponibile un terzo metodo per l’installazione proviene da TuttoAndroid.

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti alla scoperta della Protezione civile : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Partire dai più piccoli per promuovere la cultura della Protezione civile e della prevenzione. E’ con questo obiettivo che stamattina 80 studenti di sette istituti di Palermo hanno partecipato alle iniziative organizzate in prefettura nell’ambito della ‘Settimana nazionale della Protezione civile’. “E’ importante educare alla Protezione civile, educare ...