Zingaretti non voglio il voto | andiamo avanti ma si cambi passo

Zingaretti : "Non voglio il voto ma il governo cambi passo. Il problema è il destino del Paese" : Dopo la batosta elettorale in Umbria il segretario del Pd Nicola Zingaretti conferma che non sarà il fallimento della prima alleanza Pd-M5s sul territorio a far saltare il governo ma chiede un deciso cambio di rotta. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del centrodestra trionfa in Umbria col 57,55% delle ...

Zingaretti : “In Emilia si vince. Altre alleanze con il M5s? Decideranno le regioni. Non bisogna vergognarsi della foto di Narni” : Cosa succederà al Pd in caso di sconfitta in Emilia Romagna? “In Emilia Romagna si vince“. Dopo la sconfitta in Umbria, Nicola Zingaretti non vuole neanche ipotizzare di perdere un’altra “regione rossa”. “L’Emilia Romagna ha un grande presidente, che è Stefano Bonaccini, che raccoglie preferenze trasversali. Questa forza rende quella battaglia politica interessante. Dalla prossima settimana sarò in ...

Di Maio-Zingaretti - alleanza regionale già al capolinea Iv : 'Foto di Narni un errore'. Giarrusso : 'M5s? Non c'è più' : Dopo la pesante sconfitta elettorale umbra, l’idea di un’alleanza strutturale fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe essere già naufragata. Non che all’interno delle forze di governo si sia mai creduto a una vittoria della regione nel cuore degli Appennini, ma una débâcle così pesante azzoppa tutte le buone intenzioni finora, timidamente, manifestate. Segui su affaritaliani.it

Zingaretti sui risultati in Umbria : “Il caos di polemiche sulla manovra non ha aiutato” : "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere": con queste parole il segretario dem Nicola Zingaretti commenta la sconfitta in Umbria. Un clima di dubbi e perplessità condiviso anche da altri esponenti del Pd.Continua a leggere

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Zingaretti : Manovra non ha aiutato : 0.56 "La sconfitta alla Regione Umbria dell' alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare". Così il segretario del Pd, Zingaretti, commenta su Facebook il risultato in Umbria. "Rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la ...

Elezioni Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto ...

Nicola Zingaretti contro Renzi : “Il governo è per i cittadini - non per eleggere il Capo dello Stato” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha parlato ai microfoni di Rtl e non ha mancato di incalzare Matteo Renzi: "Un governo sta in piedi se produce risultati, sul lavoro e sull'economia, sulle risposte ai cittadini e non può limitarsi ad arrivare al 2023, per votare il nuovo presidente della Repubblica" ha detto.Continua a leggere

Roma : Zingaretti - 'siamo opposizione ma non si cada da padella nella brace' : Roma, 24 ott. (Adnkronos) - A Roma "noi siamo all'opposizione, in Campidoglio e nella città, su questo non c'è dubbio. Quello che ora abbiamo il compito di fare però è evitare che si cada dalla padella nella brace, perché il tema è sì cambiare il sindaco di Roma, ma fare in modo che si apra dentro i

Nicola Zingaretti e Dario Franceschini d'accordo : "Se non si cambia - questo sarà l'ultimo governo Conte" : Per Nicola Zingaretti l'esecutivo giallo-rosso non è ancora al sicuro. Le liti sulla manovra sono sempre dietro l'angolo. Per i dem, infatti, Matteo Renzi non ha ancora gettato la spugna e darà sicuramente filo da torcere al Pd che non si può permettere di farsi trovare impreparato. "Ragazzi - ha sp

Prescrizione - Zingaretti : “Stiamo ancora discutendo la riforma. Non sono convinto sullo stop visti i tempi incerti dei processi” : La riforma della Prescrizione? Nicola Zingaretti non è ancora convinto che la nuova legge in vigore dall’1 gennaio del 2020 si quella giusta. “A noi non convince l’idea di un punto fermo nella Prescrizione a fronte di tempi assolutamente incerti nel processo. Ci siamo seduti al tavolo con lo stesso spirito con il quale abbiamo discusso la manovra e stiamo discutendo di federalismo, senza accettare pacchetti precostituiti e senza ...

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

La7 - Zingaretti a M5s e Iv : “Basta polemiche - gli italiani non sono coglioni. Centrodestra unito? Serve alternativa o siamo tutti più deboli” : “Basta mettere paletti sui provvedimenti, il gioco a chi la spara più grande fa male a tutti. Gli italiani sono stanchi, ma non sono coglioni. Se si va avanti così fanno la rivolta”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, è il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Il Centrodestra è tornato unito in piazza San Giovanni” ha aggiunto, “per questo Serve un’alternativa ...