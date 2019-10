Yakuza | Like a Dragon si mostra in uno spettacolare video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nella giornata di oggi Sega ha mandato in onda un livestream dedicato a, la live si concentra soprattutto suldel nuovo capitolo della storica saga.Prima di tutto possiamo vedere in azione Saeko Mukoda per la prima volta, inoltre ilcomprende intense sezioni di combattimenti a turni, evocazioni e diversi attacchi speciali. Altra caratteristica interessante è la possibilità di gareggiare in attività secondarie con gli amici del protagonista, questo permetterà di aumentare il grado di amicizia e creare relazioni più solide. I giocatori hanno avuto anche un assaggio del karaoke, che tuttavia non si discosta molto da quanto visto nei capitoli precedenti.Di recente è stato annunciato che il titolo Sega potrà esse giocato (in forma di demo) in alcuni eventi che si terranno nelle città più importanti del Giappone, nel mese di novembre. Questa demo sarà una ...

