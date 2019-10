WTA Finals – Infortunio alla spalla per Naomi Osaka | la tennista giapponese costretta al

Tennis - WTA Finals 2019 : vittorie all’esordio per Elina Svitolina e Simona Halep : Seconda giornata di sfide alle WTA Finals di Shenzhen: in campo, per il torneo di singolare, il Gruppo Viola, che vede le vittorie dell’ucraina Elina Svitolina sulla ceca Karolina Pliskova in due set e della rumena Simona Halep sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu in tre partite. Nel primo incontro Elina Svitolina supera Karolina Pliskova per 7-6 (12) 6-4 dopo due ore di battaglia. Nel primo set parte meglio la boema, che va sul 2-0 ...

WTA Finals – Buona la prima per Elina Svitolina - l’ucraina non dà scampo alla Pliskova stendendola in due set : La tennista ucraina si impone in due set nel primo match del Purple Group, superando in due set Karolina Pliskova Cominciano benissimo le Finals 2019 di Shenzhen per Elina Svitolina, la tennista ucraina infatti si impone su Karolina Pliskova nel primo match del Purple Group. La numero 8 del mondo non lascia scampo alla propria avversaria, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di incontro. Lunghissimo il tie-break del ...

WTA Finals – Tornado Barty! Rimonta di rabbia della n°1 al mondo su Belinda Bencic : Ashleigh Barty vince il suo primo match alle WTA Finals: la tennista australiana supera in Rimonta Belinda Bencic al terzo set Esordio col botto per Ashleigh Barty nelle WTA Finals. La tennista australiana vince il suo primo match sul cemento di Shenzhen al termine di una prova davvero convincente. Dopo 1 ora e 58 minuti di gioco, la numero 1 al mondo ha superato Belinda Bencic con una fantastica Rimonta. Sotto 5-7 dopo il primo set, Barty ...

WTA Finals – Esordio col botto per Osaka : Kvitova ko dopo una lunga battaglia : Naomi Osaka super all’Esordio nelle WTA Finals: buona la prima per la giapponese a Shenzhen, Kvitova ko in tre set E’ durata ben 2 ore e 40 la prima sfida delle WTA Finals! Ad esordire a Shenzhen sono state Osaka e Kvitova, per un match combatuttissimo al termine del quale è la giapponese numero 3 al mondo a sorridere per la vittoria. La ceca Kvitova ha cercato la rimonta, riuscendo a pareggiare i conti nel secondo set, ma ...

Tennis - WTA Finals 2019 : sorteggiati i gironi. Barty e Pliskova sono teste di serie : sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals 2019, il torneo che chiude la stagione di Tennis femminile e che è riservato alle otto migliori giocatrici dell’anno solare. La manifestazione si disputerà a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. L’australiana Ashleigh Barty, testa di serie numero 1 e vincitrice del Roland Garros, è stata inserita nel Gruppo Rosso insieme alla giapponese Naomi Osaka (vincitrice degli Austrial ...

Tennis - WTA Finals 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Al via domenica 27 ottobre le Finals WTA di Shanghai, che vedono impegnate le migliori otto Tenniste al mondo del 2019. La formula sarà atipica per un classico torneo Tennistico: le giocatrici saranno divise in due gironi all’italiana e le prime due passeranno alla seconda fase ad eliminazione diretta. Le otto qualificate sono Ashleigh Barty (Australia, 1), Karolina Pliskova (Repubblica Ceca, 2), Naomi Osaka (Giappone, 3), Simona Halep (Romania, ...

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...