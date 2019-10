World Best | 12 viaggi meravigliosi da fare in tutto il mondo

Fonte : vanityfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) In un'isola privata alle MaldiveIn un'isola privata ai CaraibiIn uno chalet alle CatskillNel campo tendato di Harry e Meghan in BotswanaNel resort dei sogni in Val d'OrciaTra le stelle di AcatamaIn una casa di vetro per l'aurora borealeIn un surf resortIn un eco-resort nella foresta pluvialeUna crociera per pochiNella villa delle vacanze di Justin BibierNel primo hotel sottomarino d'AustraliaSpiagge tropicali, montagne selvagge, ma anche luoghi italiani di grande bellezza e per ciascuno un indirizzo per organizzare una vacanza meravigliosa (li trovate nella gallery sopra). Potrete scegliere, ad esempio, tra il campo tendato del Botswana dove Harry e Meghan organizzano le loro fughe romantiche o la villa in Costiera Amalfitana dove Justin Bibier si è rifugiato con Hailey Baldwin. Trovate anche una lussuosa isola privata alle Maldive o una – più spartana e accessibile – isola ...

