Winter Deaflympics 2019 | in Valtellina e Valchiavenna i Giochi olimpici dei sordi

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'Olimpiade deitorna in Italia dopo 36 anni. Dal 12 al 21 dicembresi svolgeranno in. Ad organizzare l’evento sarà la FSSI (Federazione SportItalia), Federazione paralimpica affiliata al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con il prezioso sostegno logistico dell’Accademia Allenatori, responsabile generale dell’organizzazione della kermesse e con il patrocinio di Regione Lombardia, fin da subito attenta alla grande opportunità di integrazione di questa rassegna sportiva. Protagoniste saranno, poi, oltre al CIP e all’ICSD (International Commitee of Sports for the Deaf), le Federazioni di riferimento: la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) e la Federazione Scacchistica Italiana. L’Italia è stata sede delle Olimpiadi deinel lontano 1983 e, dopo 36 anni, la ...