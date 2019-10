William Barr | Per Durham in Italia informazioni utili a indagini sul

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) John, il procuratore americano che sta conducendo la controinchiesta sul Russiagate, è convinto che in“possano esserciall’indagine”. Ad affermarlo in un’intervista a Fox News è l’attorney general, parlando delle visite che entrambi hanno fatto inil 15 agosto e il 27 settembre scorsi per colloqui con i Servizini. “Alcuni dei Paesi cheriteneva potessero avere alcunevolevano discutere preliminarmente con me della portata dell’indagine, della sua natura, di come intendessi gestireconfidenziali e via dicendo”, ha spiegato. “Inizialmente ho discusso queste questioni con quei Paesi e ho stabilito un canale attraverso il qualepotesse ottenere assistenza da loro”.Sulle visite romane dinei ...

boscarolomarco : RT @LFacciato: @matteosalvinimi @rtl1025 Io un viaggetto di cortesia da Trump lo farei...Così,giusto per salutare un amico,magari invita pu… - LFacciato : @matteosalvinimi @rtl1025 Io un viaggetto di cortesia da Trump lo farei...Così,giusto per salutare un amico,magari… - Rubber0Cement : Pre crime 1984/USA 2019 -