Wall Street Journal | Colloqui in corso tra Fca e Peugeot per la fusione

Crollo di Wall Street - un disastro epocale che spense l’illusione del boom : Quando il 24 ottobre del 1929 (il famoso giovedì nero) la Borsa di Wall Street registrò il primo storico tonfo del 23% (con un record di quasi 13 milioni di azioni scambiate) lo smottamento era già in atto da qualche settimana. Anzi a voler guardare più indietro nel tempo, un mini crash si era registrato il 25 marzo, ma l’intervento delle maggiori banche a sostegno delle contrattazioni aveva tamponato la situazione. Successivamente in estate ...

Il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta per comprare Tiffany - dice il Wall Street Journal : Secondo il Wall Street Journal, il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta di circa 13 miliardi di euro per comprare la famosa azienda di gioielli Tiffany. LVMH, dice il Wall Street Journal, ha offerto circa 120 dollari per ogni

Cinema : arriva in Italia il 7 novembre la commedia crime 'Le ragazze di Wall Street' : Uscirà il 7 novembre nelle sale Italiane 'Le ragazze di Wall Street', pellicola americana con la regia di Lorene Scafaria. commedia distribuita dalla Universal Pictures e Lucky Red. Titolo originale 'Hustlers', che tradotto vuol dire 'Ambizioni'. La commedia che negli U.S.A. ha incassato 125 milioni di dollari è stata tratta da un articolo di Jessica Plesser, apparso sulla testata New York Magazine che descriveva la vita di ...

Twitter crolla a Wall Street. Deludono i conti del trimestre : Twitter ha registrato il calo maggiore da oltre un anno dopo aver comunicato risultati trimestrali molto inferiori alle stime del mercato e avere ammesso che i problemi di privacy inerenti il business della pubblicità continueranno a pesare sulle sue prestazioni

Crollo di Wall Street - 90 anni fa aveva inizio la Grande Depressione. E la colpa è sempre del mercato : Il 24 ottobre 1929 è ricordato come il giovedì nero di Wall Street. In quel giorno l’indice della borsa di New York registra un consistente e inaspettato ribasso. È l’inizio della più grave crisi economica mondiale di tutti i tempi, con effetti in progressione fino al 1933. Gli Stati Uniti arrivano da un decennio di espansione. Appare inconcepibile che un istituto di credito possa fallire polverizzando i depositi dei risparmiatori (un destino ...

Madeline Brewer - chi è a rossa di «Le ragazze di Wall Street» : In qualche modo, il rosso 'insegue' Madeline Brewer. L'attrice sarà dal 7 novembre al cinema tra le spogliarelliste guidate da Jennifer Lopez in Le ragazze di Wall Street - Business is Business, più noto con il titolo originale Hustlers. Nel ruolo di Dawn, la Brewer ha potuto sfoggiare la sua chioma rossa e un look decisamente più sexy di quello che indossa in un altro ruolo recente. Proprio Madeline, infatti, ...

Wall Street - nuovo scandalo insider trading. Accusato executive di Goldman Sachs : Wall Street non perde il vizio. Sei banchieri sono stati incriminati dalla procura federale di Manhattan per scandali multimilionari e transatlantici di insider trading, che dagli Stati Uniti si estendevano all'Europa e in particolare a Londra. Tra gli accusati, anche un executive di Goldman Sachs

Wall Street volta le spalle al petrolio : per lo shale ora è carestia di fondi : Fiumi di denaro si sono riversati per oltre dieci anni sul settore dello shale oil, alimentando l’ascesa degli Stati Uniti al vertice della classifica mondiale dei produttori di petrolio. Ma oggi Wall Street ha voltato le spalle ai frackers. La borsa continua a massacrare i titoli del settore, le banche americane restringono il credito e il mercato dei capitali si è prosciugato come non era mai successo in precedenza, nemmeno nei periodi di ...

Wall Street English - “noi insegnanti inquadrati come personale amministrativo. E da quando protestiamo ci hanno ridotto le ore di lavoro” : È tra le più celebri scuole d’inglese al mondo, con oltre 400 sedi in 28 Paesi. Per un’ora di lezione si arrivano a pagare anche 80 euro. Eppure, in tutta Italia, Wall Street English non ha un solo dipendente assunto come insegnante. A sollevare il caso nei mesi scorsi sono stati alcuni docenti dell’istituto, stanchi, dicono, della propria condizione paradossale: se da un lato per assumerli l’azienda chiede laurea, abilitazione e costose ...

Erdogan rilancia il suo ricatto sul Wall Street Journal : "Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati" : “La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro Paese o cominciare ad accettare i rifugiati” dalla Siria. Il ricatto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è lo stesso già sbandierato nei giorni scorsi, ma questa volta l’uomo forte di Ankara lo lancia dalle colonne di uno dei giornali americani più influenti del mondo: il Wall Street Journal. In un editoriale Erdogan difende ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e le trimestrali di Wall Street - 15 ottobre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende anche le trimestrali di Wall Street. Previsti alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

Borse attese in ribasso sulla scia di Tokyo e Wall Street : E' attesa una partenza in ribasso per le principali Borse europee sulla scia della performance negativa messa a segno da Tokyo che è stata trainata al ribasso dalla debolezza dei titoli assicurativi e del settore dell'elettronica

Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 su Netflix il 4 ottobre - la famiglia Shelby riparte dal crollo di Wall Street : Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 arrivano su Netflix il 4 ottobre con un nuovo ciclo episodi. Dopo aver ucciso il boss della mafia Luca Changretta, la famiglia Shelby affronta la grande crisi del '29 con il crollo di Wall Street. La serie creata da Steven Knight è destinata a non fermarsi qui, avendo già pianificato una sesta e settima stagione, che dovrebbe fungere da conclusione alla storia. Peakly Blinders 5 vedrà la famiglia Shelby ...

IMPEACHMENT/ Il nuovo 'giochino' per Wall Street dopo lo scontro Usa-Cina : Con l'IMPEACHMENT Wall Street troverebbe il sostituto perfetto al conflitto con la Cina per dominare gli algoritmi e garantirsi valutazioni record