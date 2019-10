Volt Roma | Jump servizio bike sharing Roma

Benvenuti : Roma allo sfacelo - percentuale differenziata arretra per la prima Volta : Roma – “La Capitale sprofonda all’89esimo posto nella classifica delle città italiane più virtuose per quanto riguarda l’ecosistema all’interno dei confini urbani. Arriva al fondo della classifica proprio per il dato sui rifiuti. È quanto emerge dalla ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, reso noto oggi”. “Lo sfacelo della ...

Luca Sacchi occiso a Roma davanti alla fidanzata - la sVolta. Due ragazzi fermati : hanno 20 e 21 anni. Chi sono : Interrogate due persone sospettate di essere quelle che mercoledì sera a Roma, vicino al Parco della Caffarella, avrebbero aggredito Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia. Lo riferiscono fonti investigative. I carabinieri, insieme al magistrato, stanno ascoltando un uomo nell’ambito delle indagini sull’aggressione al 24enne Romano, morto dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola. La Procura indaga per omicidio volontario. E ...

Roma - delitto Luca Sacchi : la sVolta Possibile pista lo scambio di droga : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due fermati. La svolta è vicina Segui su affaritaliani.it

Sciopero 25 ottobre - Roma a rischio paralisi : coinVolti Atac - Ama - scuole e musei : Lo Sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a...

Zingaretti : Roma deve Voltare pagina - serve un'alternativa : Zingaretti: "Roma ha bisogno di voltare pagina, va costruita un'alternativa, in Campidoglio non c'e' dubbio che siamo all'opposizione"

Pioggia di selfie per John TraVolta al Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: Getty images; la pressePioggia di selfie per John Travolta al Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Applausi per il mitico attore di Grease

Martin Scorsese a Roma con The Irishman : «A Volte ho fatto film solo perché c’era DiCaprio» : The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroServiva probabilmente Netflix a far riunire sotto lo stesso tetto cinematografico quattro grandi attori di Hollywood (Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci) e loro regista preferito, Martin Scorsese. Un’intera ...

Voragine a Roma : grossa perdita d’acqua in via di Monteverde - coinVolta un’auto : Voragine in via di Monteverde, a Roma, a causa di una grossa perdita d’acqua: nel cedimento del manto stradale è rimasta coinvolta parzialmente un’auto parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie del Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area: transennata la zona che va da largo De Paoli a piazzale Dunant. L'articolo Voragine a Roma: grossa perdita d’acqua in via ...

Champions - scatta la riVolta web contro la finale in Turchia. Sale la candidatura di Roma : In poche ore l?hashtag #NofinaleChampionsaIstanbul contro la finale della Champions League edizione 2019-2020 prevista a Instanbul è diventato così virale da assumere i contorni...