Volevo fare la Rockstar | su Rai 2 arriva Olivia con la sua stramba famiglia disfunzionale

Volevo fare la Rockstar al via su Rai1 il 30 ottobre con Valentina Bellè : tre cose da sapere sulla nuova fiction : Tutto è pronto per il lancio di Volevo Fare la Rockstar, la nuova fiction di Rai1 che avrà come protagonista Valentina Bellè. La giovane attrice torna nel prime time della rete ammiraglia dopo il grande successo di Sirene e Fabrizio De Andrè - Principe Libero, e anche questa volta è chiamata a calarsi in quella che possiamo definire una commedia famigliare con un cast corale sospeso tra positività e dramma. Il tema al centro della fiction non è ...

Volevo fare la rockstar - nuova fiction Rai2 : anticipazioni 1^ puntata : anticipazioni Volevo fare la rockstar fiction: trama puntata 30 ottobre Andrà in onda mercoledì prossimo, 30 ottobre, la prima puntata di Volevo fare la rockstar. La nuova fiction di Rai2 in sei puntate farà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di novembre viaggiando tra ironia e sentimento. La protagonista di Volevo fare la rockstar, Valentina Bellè, sarà Olivia una ragazza di appena 27 anni con una famiglia ingombrante sulle spalle, ...

Volevo fare la rockstar : trama - cast e anticipazioni della fiction di Rai 2 : Dopo il buon successo del filone crime, Rai 2 allarga i suoi orizzonti nella fiction puntando su una novità assoluta: Volevo fare la rockstar, una family comedy in sei puntate che il 30 ottobre partirà su Rai 2. Protagonista della storia è Olivia (interpretata dall’attrice veneta Valentina Bellè), una giovane donna di ventisette anni che vive una profonda crisi esistenziale. La vita con lei non è mai stata facile: appena sedicenne si ...

Volevo fare la rockstar - fiction. Valentina Bellè : “Ho lasciato tutto” : Volevo fare la rockstar, nuova fiction Rai2. Valentina Bellè: “Ho lasciato la mia famiglia per…” Andrà in onda mercoledì 30 ottobre la prima puntata della nuova fiction di Rai2, Volevo fare la rockstar. La protagonista della serie, Valentina Bellè, si è raccontata sulle pagine di Di Più Tv raccontando la sua passione per la recitazione, nata quando era ancora una bambina. L’attrice ha lasciato poi l’Italia per ...

Volevo fare la rockstar - la conferenza stampa : tutte le dichiarazioni : [live_placement]Oggi, martedì 22 ottobre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Volevo fare la rockstar, serie tv di Rai 2, diretta da Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro.prosegui la letturaVolevo fare la rockstar, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre 2019 14:35.

'Volevo fare la rockstar' - la nuova fiction di Rai2 dal 30 ottobre : Al via mercoledì 30 ottobre una nuova serie Rai. Si tratta della fiction "Volevo fare la rockstar", che andrà in onda su Rai2 prendendo il posto della terza stagione di Rocco Schiavone. Il nuovo prodotto Rai, composto da sei prime serate, vedrà tra i protagonisti Emanuela Grimalda (nota per aver interpretato Ave di 'Un medico in famiglia') e poi ancora Valentina Bellè, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro....Continua a leggere

Volevo fare la rockstar - nuova fiction della Rai : trama e quando va in onda : Volevo fare la rockstar, la nuova fiction targata Rai Due con un cast brillante: quando va in onda nuova fiction in arrivo su Rai Due. Dopo i successi di Rocco Schiavone, il Cacciatore e la Porta Rossa la seconda rete della Rai continua nella sua opera di produzione di serie tv. Questa volta, però, non […] L'articolo Volevo fare la rockstar, nuova fiction della Rai: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.