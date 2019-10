Vodafone Happy Black allarga i suoi orizzonti e diventa disponibile per altri clienti

Domani sarà Vodafone Happy Friday - però il regalo non entusiasma : Domani sarà venerdì, 25 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo Domani sarà Vodafone Happy Friday, però il regalo non entusiasma proviene da TuttoAndroid.

Il Vodafone Happy Friday di domani vi darà 4 regali - fra cui 50 GB di Internet al mese : domani sarà venerdì, 18 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Il Vodafone Happy Friday di domani sarà pieno di gigabyte : ecco il regalo : domani sarà venerdì, 11 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Domani sarà venerdì e torna Vodafone Happy Friday con un regalo niente male : Domani sarà venerdì, 4 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. Per la giornata di Domani Vodafone ha preparato, come ormai sta facendo da un periodo a questa parte, solo un regalo, perciò i clienti non avranno la possibilità di scegliere il premio che preferiscono. Il regalo che sarà proposto per la giornata di Domani è ...

Vodafone Happy Black si arricchisce di una promozione per gli amanti del caffè Nespresso : Vodafone Happy Black è il nome del programma fedeltà pensato da questo operatore per i propri clienti e in virtù del quale, dietro il pagamento di un canone mensile di 1,99 euro, vengono messi a loro disposizione vari sconti e offerte con tutta una serie di aziende partner. Nelle scorse ore si è aggiunta una nuova promozione dedicata agli amanti del buon caffè: i clienti Happy Black, infatti, avranno la possibilità di acquistare un pacchetto ...

Vodafone Happy Friday del 27 Settembre 2019 regala un buono sconto su Privalia : Il programma fedeltà gratuito Vodafone Happy Friday di questa settimana regala uno sconto del valore di 20 euro valido su una spesa minima di 60 euro presso l'outlet di moda online Privalia. Segnaliamo inoltre che oggi Vodafone ha lanciato anche la nuova iniziativa Happy & Win, dedicata a tutti i clienti iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy, il quale offre l'opportunità di vincere premi ogni ora, giorno e settimana.

Vodafone lancia il concorso Happy & Win e mette in palio smartphone - auto e crociere : Vodafone Happy & Win è il nuovo concorso che permette ai clienti dell'operatore di vincere tanti premi esclusivi come smartphone Android, crociere e auto: ecco come funziona e come parteciparvi.

Vodafone Happy Friday fa felici gli amanti della lettura con tre mesi di Kindle Unlimited : Per il consueto appuntamento settimanale Happy Friday, Vodafone regala ai propri clienti tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited di Amazon

Vodafone Happy Black in regalo per tre mesi ad alcuni clienti : Il team di Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale dedicata a Vodafone Happy Black. Scopriamo insieme tutti i dettagli

NOW TV IN REGALO CON HAPPY FRIDAY Vodafone/ Quando scade l'offerta e come partecipare : Now TV in REGALO con HAPPY FRIDAY VODAFONE: 4 mesi gratis per le Serie Tv. come ottenere il ticket, le informazioni sulla promozione.

Now TV in regalo con Happy Friday Vodafone/ Come avere ticket Serie Tv 4 mesi gratis : Now TV in regalo con Happy Friday Vodafone: 4 mesi gratis per le Serie Tv. Come ottenere il ticket, le informazioni sulla promozione.

NOW TV - 4 mesi gratuiti ticket Serie TV con Vodafone Happy Friday : In occasione dell'Happy Friday del 13 Settembre 2019, NOW TV e Vodafone lanciano un'importante campagna in partnership regalando a tutti i clienti Vodafone iscritti al programma "Vodafone Happy Friday" la visione gratuita per 4 mesi al ticket Serie TV di NOW TV, Con il ticket Serie TV hai le Serie TV del momento e le produzioni originali Sky con stagioni complete on demand e nuovi episodi ogni settimana. La promozione NOW TV è ...

Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday con un regalo niente male : Domani sarà venerdì, 13 settembre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Vodafone Happy Black introduce nuovi sconti e si prepara a lanciare V-Bike Smart : Vodafone arricchisce il programma Happy Black con nuovi sconti, e annuncia un nuovo dispositivo per la sicurezza dei ciclisti.