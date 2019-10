VIDEO NBA - New Orleans-Golden State 123-134 : highlights e sintesi. Primo successo per gli Warriors : Dopo un terribile inizio di stagione, coinciso con due pesantissime sconfitte contro Clippers e Thunder, i Golden State Warriors ottengono la loro prima vittoria stagionale, superando 134-123 i New Orleans Pelicans. Super prestazione di Draymond Green, autore di una tripla doppia (16 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) ed ottime anche le prove di Steph Curry (26 punti e 11 assist) e D’Angelo Russell (24 punti). A New Orleans non è bastata la ...

VIDEO NBA - San Antonio-Portland 113-110 : highlights e sintesi. Spurs ancora imbattuti : I San Antonio Spurs continuano ad essere imbattuti in questo inizio di stagione. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Popovich, che ha superato per 113-110 i Portland Trail Blazers. Decisivi i 27 punti di DeMar DeRozan e i 21, uscendo dalla panchina, di Derrick White. Sette punti a referto anche per Marco Belinelli. VIDEO highlights SAN ANTONIO Spurs-PORTLAND TRAIL BLAZERS CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

VIDEO NBA - Houston-Oklahoma City 116-112 : highlights e sintesi. Westbrook ed Harden trascinano i Rockets : La quasi tripla doppia di Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) e i 40 punti di James Harden hanno trascinato gli Houston Rockets alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder per 116-112. Non sono bastati i 17 punti di un buon Gallinari. Questa era poi la grande notte proprio di Westbrook, che per la prima volta giocava da ex contro OKC. VIDEO highlights HOUSTON Rockets-OKLAHOMA City THUNDER CLICCA QUI ...

NBA – Golden State Warriors - D’Angelo Russell a muso duro contro l’arbitro : doppio tecnico ed espulsione [VIDEO] : D’Angelo Russell perde la testa durante la sfida fra OKC e Warriors: il playmaker di Golden State va a muso duro contro l’arbitro e viene espulso Seconda sconfitta in due gare per i Golden State Warriors. Dopo il duro ko contro i Clippers, Curry e compagni sono stati battuti di 28 punti dagli Oklahoma City Thunder (120-92). Nervi a fior di pelle durante il match per D’Angelo Russell che è andato a muso duro contro un arbitro dopo un ...

NBA – James Harden infuriato - il gesto di stizza fa sorridere : ‘autopallonata’ in faccia per il “Barba” [VIDEO] : James Harden, che colpo: il “Barba” si autopunisce per un errore in attacco I Pelicans di Melli hanno perso nella notte italiana nella sfida contro gli Houston Rockets. Durante il match perl non sono mancati momenti di nervosismo da parte del “Barba”, che non ha nascosto la sua rabbia dopo un errore in attacco. James Harden, dopo non essere riuscito a tirare allo scadere della sirena, ha sbattuto violentemente il ...

VIDEO NBA - le migliori 5 giocate di giovedì 25 ottobre. Subito intesa Harden-Westbrook : Solo tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi schiacciate ed anche una meravigliosa stoppata. Davvero tutto il meglio della giornata di ieri. Qui di seguito il VIDEO della TOP-5 VIDEO LE 5 migliori giocate DELLA NOTTE NBA CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Loading… Loading… Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti ...

VIDEO NBA - le migliori 5 giocate di giovedì 25 ottobre. Subito intesa Harden-Westbrook : Solo tre partite nella notte NBA, ma non sono mancate le giocate spettacolari. Grandi schiacciate ed anche una meravigliosa stoppata. Davvero tutto il meglio della giornata di ieri. Qui di seguito il VIDEO della TOP-5 VIDEO LE 5 migliori giocate DELLA NOTTE NBA CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

VIDEO Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 122-141 NBA : highlights e sintesi della partita. Leonard trascina i suoi a casa Curry : Dopo aver vinto il derby contro i Lakers, i Los Angeles Clippers fanno un’altra vittima illustre e sono i Golden State Warriors. Nel giorno della prima al Chase Center, i Warriors subiscono la peggior sconfitta di sempre per una squadra all’esordio nella nuova arena. Infatti i Clippers si impongono addirittura per 141-122 al termine di un match dominato da Leonard e compagni. Proprio Kawhi è il miglior marcatore di Los Angeles con 21 ...

VIDEO Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 122-141 NBA : highlights e sintesi della partita. Leonard trascina i suoi a casa Curry : Dopo aver vinto il derby contro i Lakers, i Los Angeles Clippers fanno un’altra vittima illustre e sono i Golden State Warriors. Nel giorno della prima al Chase Center, i Warriors subiscono la peggior sconfitta di sempre per una squadra all’esordio nella nuova arena. Infatti i Clippers si impongono addirittura per 141-122 al termine di un match dominato da Leonard e compagni. Proprio Kawhi è il miglior marcatore di Los Angeles con 21 ...

VIDEO Houston Rockets-Milwaukee Bucks 111-117 NBA : highlights e sintesi della partita. Tripla doppia per Giannis Antetokounmpo : Era probabilmente il match più atteso della notte NBA. Da una parte l’esplosiva coppia formata da James Harden e Russell Westbrook e dall’altra l’MVP della passata stagione Giannis Antetokounmpo. A festeggiare alla fine è il greco, visto che i suoi Milwaukee Bucks hanno espugnato il Toyota Center, superando gli Houston Rockets per 117-111. Bellissima rimonta dei Bucks, che erano sotto all’intervallo di quindici punti. Decisivo un ...

VIDEO Houston Rockets-Milwaukee Bucks 111-117 NBA : highlights e sintesi della partita. Tripla doppia per Giannis Antetokounmpo : Era probabilmente il match più atteso della notte NBA. Da una parte l’esplosiva coppia formata da James Harden e Russell Westbrook e dall’altra l’MVP della passata stagione Giannis Antetokounmpo. A festeggiare alla fine è il greco, visto che i suoi Milwaukee Bucks hanno espugnato il Toyota Center, superando gli Houston Rockets per 117-111. Bellissima rimonta dei Bucks, che erano sotto all’intervallo di quindici punti. ...

Nba - Clippers-Lakers e Toronto-NOP : risultati VIDEO/ Melli - miglior azzurro di sempre : Nba, Clippers-Lakers è subito show con Leonard che batte LeBron James. video highlights partite: Niccolò Melli miglior azzurro di sempre, all'esordio,

VIDEO NBA 2019-2020 : Nicolò Melli - splendido esordio con i New Orleans Pelicans da 14 punti e 5 rimbalzi : Gran bella notte di debutto in NBA per Nicolò Melli con la maglia dei New Orleans Pelicans. 14 punti e 5 rimbalzi in quasi 20 minuti di impiego per il settimo azzurro ad approdare in NBA, a conferma della stima cestistica che di lui ha coach Alvin Gentry già fin dalle partite di prestagione. Entrato in campo nel secondo quarto, Melli è poi ritornato sul parquet della Scotiabank Arena nei momenti decisivi della partita contro i ...

VIDEO NBA 2019-2020 : Nicolò Melli - splendido esordio con i New Orleans Pelicans da 14 punti e 5 rimbalzi : Gran bella notte di debutto in NBA per Nicolò Melli con la maglia dei New Orleans Pelicans. 14 punti e 5 rimbalzi in quasi 20 minuti di impiego per il settimo azzurro ad approdare in NBA, a conferma della stima cestistica che di lui ha coach Alvin Gentry già fin dalle partite di prestagione. Entrato in campo nel secondo quarto, Melli è poi ritornato sul parquet della Scotiabank Arena nei momenti decisivi della partita contro i Toronto Raptors, ...