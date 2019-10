Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) I giocatori, gli arbitri, i giornalisti, persino i telespettatori. La Var è cosa loro. Si consuma tutto davanti a uno schermo, che sia il monitor a bordo campo, o quello dei replay su cui si imbastiscono ore e ore di analisi e chiacchiere annesse. E poi ci sono i“old style”, quelli che ancora vanno, e che durante la partita restano spesso imbambolati ad ogni sospensione Var, senza sapere cosa sta succedendo, perché e per come. In Inghilterra, dove la Var è calata quest’anno e in un paio di mesi ha già quasi raggiunto livelli italiani di isteria di contorno, hanno cominciato a porsi il problema. Negli stadi inglesi ormai si tifa per la propria squadra, contro l’avversario e poi tutti assieme si cantano i cori anti-Var. Martedì prossimo – scrive il Guardian – è in programma un primo incontro tra la FSA (la federazione dei) e ...

napolista : #Var, ai tifosi allo stadio chi ci pensa? In Premier vogliono audio e video sugli spalti - ilNapolista - stebellentani : @Zelgadis265 Sì, penso che in una competizione in cui puoi fidarti (tanto più con la loro mentalitá rugbistica) i t… - stebellentani : Pezzo del Daily Mail di oggi sull'uso distorto del VAR. Sia sul DM che sul Guardian si parla di un incontro oggi t… -