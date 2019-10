Ustionò il figlio poi lo uccise La Procura contesta la tortura

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Tiziana Paolocci Introdotto nel 2017, per la prima volta il reato vieneto in ambito familiare. Il padre era drogato Non era un nemico, era il. Mehmed aveva solo due anni. Ma Aliza Hrusic, venticinquenne di origini croate, lo hato. Duramente. Gli ha ustionato i piedi con la fiamma viva e si è divertito a bruciarlo tre volte con l'estremità di una sigaretta accesa, nonostante il bambino piangesse, si disperasse. Quel bambino ora non c'è più. È morto il 22 maggio scorso, ucciso dal genitore. A Hrusic, in cella per omicidio, per la prima volta dalla sua introduzione nel luglio 2017 viene contesto il reato diin ambito familiare. Per il pm Giovanna Cavalleri delladi Milano i calci, i pugni e le «tre bruciature con l'estremità di sigarette accese» insieme alle ustioni «con una fiamma viva» sui piedi del piccolo non furono «solo» ...

