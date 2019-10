Usa | l’uomo con il tasso alcolemico sempre oltre i limiti | dal 2011 il suo corpo produce

Maltempo Sicilia : trovato morto l’uomo disperso nel SiracUsano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

Chi è Fabio Manduca - l’uomo accUsato di aver ucciso Daniele Belardinelli : Il presunto assassino di Daniele Belardinelli ha un nome e un cognome: è il napoletano Fabio Manduca, arrestato ieri. 39 anni, operaio nella ditta di pompe funebri della famiglia, era lui alla guida della Renault Kadjar che investì il tifoso varesino il 26 dicembre dell’anno scorso, prima di Inter-Napoli, a due passi da San Siro. Sposato, padre, non è un ultrà militante, scrive Repubblica. Ha la tessera del tifoso. A bordo del Suv, accanto ...

Shock in Usa - 40enne stupra bimba di 2 anni lasciandola sanguinante : caccia all’uomo : L'orribile violenza nella Contea di Collier, nello stato della Florida, dove la piccola è stata ritrovata dai parenti esanime a terra in una pozza di sangue. Si pensava fosse caduta ma in ospedale è emersa l'orribile verità: aggredita e stuprata da un 40enne che nel frattempo si è reso irreperibile.Continua a leggere

Milano - resta in carcere l’uomo accUsato di aver molestato una 17enne sul tram. Ha precedenti per danneggiamento : restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in ...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una caUsa per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accUsato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su