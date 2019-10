Usa | la California continua a bruciare |  oltre 200 000 evacuati

In California è stato ordinato a decine di migliaia di persone di lasciare le proprie case a caUsa degli incendi in corso : Le autorità della California hanno ordinato a decine di migliaia di persone di lasciare le proprie case a causa degli incendi in corso in diverse zone dello stato americano, che tra le altre cose hanno spinto la più grande società

Visita negli Usa - Mattarella in California al Parco delle Sequoie : “l’età di questi alberi ci richiama il dovere di rispettare la natura” [FOTO] : Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato questa mattina a san Francisco Gavin Newsom, il Governatore democratico della California. “La questione ambientale e’ prioritaria ormai” ha detto il Capo dello Stato Visitando il Parco nazionale Muir Woods, il Parco delle Sequoie vicino a San Francisco, nell’ultimo giorno della sua Visita negli Usa. “Bisogna avere il senso della storia, vista l’eta’ di questi ...

Emissioni Usa - La California e altri Stati fanno caUsa a Trump : La California, affiancata da altri 23 Stati americani, hanno deciso di ricorrere alle vie legali per contrastare i propositi dell'amministrazione Trump in materia di Emissioni inquinanti. I procuratori generali, guidati dal Californiano Xavier Becerra, hanno presentato una causa contro l'agenzia federale dei trasporti (Nhtsa, National Highway Traffic Safety Administration), contestando il recente provvedimento che ha esautorato il Golden State ...

Emissioni Usa - Stop ufficiale ai poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo aveva annunciato due giorni fa e ora è arrivata l'ufficializzazione: la California non potrà più legiferare su materie legate alle Emissioni inquinanti delle automobili. Le agenzie federali Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ed Epa (Environmental Protection Agency) hanno emesso un provvedimento definitivo, denominato "One National Program Rule", che consentirà al ...

Emissioni Usa - Trump pronto a revocare i poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l'intenzione della sua Amministrazione di revocare tutti i poteri della California in materia di Emissioni inquinanti. In particolare il Golden State non avrà più l'autorità di varare in modo autonomo normative con limiti più stringenti rispetto a quanto imposto dalle leggi federali. Le prerogative decennali della California. Dagli anni '70 la California ha sempre avuto l'autorità di ...

Emissioni Usa - L'amministrazione Trump apre un'indagine sulle Case del "patto" con la California : Nuovo capitolo nella disputa tra L'amministrazione Trump e il settore automobilistico sulla questione dei nuovi standard per le Emissioni inquinanti: secondo indiscrezioni di alcuni organi di stampa americani, il dipartimento di giustizia ha infatti inviato una lettera alla Ford, alla Honda, alla BMW e alla Volkswagen, per informarle dell'avvio di un'indagine antitrust. L'obiettivo dell'inchiesta è verificare se l'accordo volontario con il ...

Usa - incendio su una barca al largo della California : 34 morti : L'incendio è divampato su un'imbarcazione che stava navigando al largo della costa Californiana, non lontano dall'isola di Santa Cruz.Continua a leggere