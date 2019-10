Uomini e Donne | sul trono arriva ‘lui’ ex di una Miss Italia | la clamorosa decisione

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nello studio dipotrebberore al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato dellaCarolina Stramare. Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, l’ex fidanzato diè finito al centro del gossip subito dopo la proclamazione di Carolina a2019. In molti, infatti, si erano affrettati a commentare le foto di coppia: ”Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?” si era chiesto qualcuno, mentre altri le avevano addirittura consigliato di mollarlo.I commenti erano scattati sotto un post in ...

