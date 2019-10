Uomini e Donne | Irene | dopo Luigi trova rifugio al fianco di Giordano

Uomini e donne - Armando attacca Barbara : "Sei sola". E la dama s'infuria - : Serena Granato Nella nuova puntata di Uomini e donne, Barbara De Santi ha minacciato di abbandonare più volte il programma, dopo essere stata accusata di fare da "influencer" ai danni del programma e alle spalle della redazione, criticando la condotta del cavaliere Armando Incarnato sui social Nella nuova puntata di Uomini e donne, trasmessa nel pomeriggio di questo martedì 29 ottobre, si è assistito ad un inaspettato scontro di ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - il ritorno di fiamma è social : la prima foto dopo ‘Uomini e Donne’ : Finalmente è arrivato il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nelle puntate del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ trasmesse il 28 e il 29 ottobre, si è assistito al ritorno di fiamma della coppia. dopo essersi lasciati e ripresi più volte, i due sembravano essere pronti a dirsi addio. Poi è arrivato il colpo di scena. Ida Platano si è resa conto di avere ancora nella mente Riccardo Guarnieri e ha deciso di tornare con lui. La ...

Uomini e Donne - Giorgio critica Gemma : 'Si fa insultare ma non molla la trasmissione' : Mentre a Uomini e Donne su Canale 5 va in onda l'ennesima delusione amorosa di Gemma Galgani, la rivista "Nuovo Tv" riporta la dichiarazione al veleno che Giorgio Manetti ha fatto sull'ex fidanzata. Il toscano, infatti, ha commentato in modo piuttosto duro l'atteggiamento poco reattivo che la dama avrebbe nel Trono Over da quando lui ha abbandonato la trasmissione. Giorgio attacca Gemma sulle pagine di Nuovo Tv In tutte le interviste che ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi show contro il pubblico : “Andate a f….” : Trono Over, è Barbara De Santi show: la Dama messa in discussione da Gianni Sperti Barbara De Santi a Uomini e Donne è stata la protagonista della puntata di oggi del Trono Over. L’insegnante di Mantova è stata messa sotto accusa da Gianni Sperti, secondo cui l’altra sbaglierebbe nel repostare sul suo profilo Instagram video […] L'articolo Uomini e Donne, Barbara De Santi show contro il pubblico: “Andate a ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi dà fuori di matto : "Andate affan..." - insulta il pubblico : Una Barbara De Santi fuori controllo al Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria de Filippi su Canale 5. L'insegnante di Mantova è stata protagonista di un alterco con Armando, con il quale il rapporto è compromesso da tempo. Lui ad aprire le danze, invitandola ad accomodarsi in studio. S

Uomini e Donne 29ottobre : Armando attacca Barbara - lei se la prende anche col pubblico : Oggi, martedì 29 ottobre, è andata in onda una puntata molto movimentata di Uomini e Donne: la protagonista assoluta del giorno è stata un'agitata Barbara De Santi. Dopo che Gianni Sperti l'ha invitata a non usare i social network per puntare il dito su alcuni membri del parterre del Trono Over, la dama ha dato in escandescenza prima contro Armando Incarnato e poi contro la grande fetta di pubblico che non le dava ragione. Barbara contro il ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019 : Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over, Enzo Capo dimostra di essere molto geloso di Pamela Barretta. La De Filippi però lo costringe a prendere una decisione! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019: Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne oggi - Pamela choc : “Enzo è convinto abbia un altro” : Pamela Barretta e Enzo Capo di Uomini e Donne Over a un bivio: la clamorosa rivelazione L’ultima puntata andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato tutti i telespettatori davvero attoniti per ciò che ha detto Pamela Barretta. Difatti quest’ultima ha rivelato di non sentire da giorni Enzo Capo, il quale ha fatto perdere le tracce dopo avergli detto di aver ricevuto una segnalazione sul suo conto: “Mi hanno ...

Gossip Uomini e Donne - Daniele Schiavon : arriva una nuova segnalazione : Daniele Schiavon di Uomini e Donne nei guai? La nuova segnalazione fa discutere Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione sul corteggiatore di Giulia, Daniele Schiavon. Difatti una ragazza ha telefonato in trasmissione per dire di essere venuta a conoscenza del fatto che il ragazzo sembra si starebbe frequentando al di fuori del programma con un’altra. Ma a quanto pare i problemi per ...

Uomini e donne - Barbara contro il pubblico in studio : "Tre gatti che mi deridono" (VIDEO) : Nel corso della puntata del trono over di Uomini e donne di martedì 29 ottobre si è verificato un duro scontro tra Barbara e Armando. La discussione si è aperta con la segnalazione - un po' criptica - di Gianni Sperti in merito ad una storia che la dama avrebbe condiviso su Instagram nella quale veniva insinuato che il cavaliere avesse una compagna fuori dallo studio televisivo. Nel tentativo di difesa, Barbara ha tirato in ballo in più ...

Pamela Barretta ed Enzo Capo/ Uomini e Donne : 'per un messaggio è scomparso...' : Pamela Barretta ed Enzo Capo discutono nella puntata del trono over di Uomini e Donne per la gelosia di lui: 'per un messaggio è sparito'.

Uomini e Donne/Anticipazioni oggi - 29 ottobre : Sperti attacca Barbara - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 29 ottobre, puntata del Trono Over: Enzo lascia Pamela? Barbara De Santi contro tutti, da Gianni Sperti ad Armando e Gemma

Uomini e donne - Ida e Riccardo si baciano e ci riprovano (VIDEO) : (video in arrivo) E alla fine fu ritorno di fiamma. Dopo mesi di tira e molla, finalmente, Ida e Riccardo del trono over di Uomini e donne hanno deciso di tornare insieme o, quantomeno, di riprovarci. Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, i due, che si erano lasciati dopo aver preso parte a Temptation Island, ormai più di un anno fa, hanno annunciato l'intenzione di tornare a frequentarsi, hanno ballato insieme e si sono baciati, ...

Uomini e Donne - una segnalazione pesantissima : “E ora lascia il trono?” : Guai in vista al trono classico di Uomini e Donne. E il rischio, qualora i sospetti dovessero trovare conferme, che uno dei protagonisti sia costretto a lasciare il programma. Dopo l’addio di Sara Tozzi, sono rimasti sul trono Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli e proprio su quest’ultimo, rivelano le anticipazioni dell’ultima registrazione in studio (avvenuta lo scorso 24 ottobre) sono arrivate due pesanti accuse. Giulio, ...