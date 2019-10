Un’isola della Norvegia dove il sole non tramonta per 69 giorni vuole diventare la prima

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019)norvegese sta cercando di liberarsi del concetto del tempo, per permettere ai suoi abitanti di fare “quello che vogliono quando vogliono”. I residenti di Sommaroy (che significa “isola dell’estate”), a nord del Circolo Artico, sostengono che i normali orari di lavoro non dovrebbero essere applicati a loro perché non vivono il tempo come la maggior parte del resto del mondo. A Sommaroy, infatti, ilnon sorge in inverno e nonin estate, portando la maggior parte dei 300 abitanti dell’isola a fare la proposta dilazona del mondo “senza tempo”. Kjell Ove Hveding, leadercampagna Time-Free Zone, ha dichiarato che l’obiettivo è fornire flessibilità: “In tutto il mondo, le persone sono caratterizzate da stress e depressione. In molti casi, questo può essere collegato alla sensazione di sentirsi intrappolati e qui l’orologio svolge un ruolo. Noi ...

agenziaviaggii1 : Boarding... si parte per Zanzibar, un’isola a sud della Tanzania, 85km di lunghezza per 30 di larghezza... per 1660… - DanDec1964 : RT @sedimurotravel: Tour e relax a Tenerife, dove la natura è sempre spettacolare Tenerife è l’isola più grande dell’arcipelago delle Cana… - Mario_Ramadori : RT @Roma: Isola della Sostenibilità è un evento che si terrà dal 4 al 7 dicembre al #Mattatoio di Testaccio con talk, laboratori e incontri… -