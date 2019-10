UNA VITA | anticipazioni puntata SERALE di martedì 29 ottobre 2019

UNA VITA Anticipazioni 30 ottobre 2019 : Casilda sospetta di Maria e Higinio : Dopo il racconto di Fabiana, Casilda comincia a sospettare che sua madre le stia nascondendo qualcosa.

UNA VITA - Lucia si sposa : il fortunato non è Samuel - ma neanche Telmo : Una Vita anticipazioni, Lucia si sposa con un altro uomo: il fortunato non è né Telmo né Samuel Arriva un’importante svolta nel triangolo amoroso composto da Lucia, Telmo e Samuel. Tra qualche mese, secondo le anticipazioni di Una Vita, assisteremo a un drastico cambiamento nella Vita della Alvarado. Ebbene nessuno dei due uomini riesce a […] L'articolo Una Vita, Lucia si sposa: il fortunato non è Samuel, ma neanche Telmo proviene da ...

UNA VITA - trame al 10 novembre : Servante gravemente malato - il Martinez rischia l'arresto : Continuano a lasciare con il fiato sospeso, le avventure della soap opera spagnola Una Vita. Le anticipazioni degli appuntamenti italiani in programma la settimana prossima, svelano che il simpatico portinaio Servante Gallo avrà i giorni contati, per aver contratto una grave forma di polmonite. Telmo Martinez invece dopo essere rimasto da solo con Lucia Alvarado per farle aprire gli occhi su Samuel Alday, si troverà nei guai. Il sacerdote e la ...

UNA VITA - spoiler 3-9 novembre : Servante si aggrava - Telmo si dichiara alla Alvarado : Le anticipazioni di Una Vita rivelano che se ne vedranno delle belle nelle prossime puntate in onda su Canale 5 dal 4 al 10 novembre. Dopo ciò che è accaduto nei precedenti episodi, Lucia sarà condotta da padre Telmo in un eremo. Al riparo da occhi indiscreti, il religioso infrangerà il segreto confessionale. Intanto, Servante si ritroverà in condizioni di salute sempre più peggiori. Ciò finirà per allertare Ramon il quale si rivolgerà ad un ...

UNA VITA Anticipazioni 29 ottobre 2019 : Samuel confessa a Lucia di amarla : Samuel decide di rivelare a Lucia di amarla. Il suo intento è quello di mettere le mani sul suo immenso patrimonio.

Anticipazioni UNA VITA 29 ottobre serale : l'Alday chiede il permesso di corteggiare Lucia : Il serale di Una Vita di oggi 29 ottobre ci sarà. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia, suffragata dall'assenza della telenovela nella guida tv Mediaset, secondo cui la puntata del martedì su Rete 4 sarebbe stata cancellata. Ma i telespettatori potranno tirare un respiro di sollievo, perché al momento non risulta alcuna variazione di palinsesto. Le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse, come già accaduto le scorse settimane, a partire ...

UNA VITA : anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Una VITA da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Le condizioni di salute di Servante si aggravano e un medico, chiamato a visitarlo, comunica a Ramon che il portinaio potrebbe non sopravvivere. Approfittando del caos nel quartiere per l’imminente processione in onore della Vergine dei Miracoli, Telmo “rapisce” Lucia e la obbliga a stare con lui finché non l’avrà messa ...

UNA VITA trame iberiche : Genoveva riconquista l'Alvarez Hermoso - Ursula si vuole vendicare : Non mancano mai sorprese nelle trame dello sceneggiato di origini iberiche Una Vita. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo potrà guardare fino al 31 ottobre 2019 svelano che Genoveva Salmeron sarà soddisfatta per essere riuscita a far tornare tra le sue braccia Felipe Alvarez Hermoso. Nel capitolo numero 1.128 Ursula Dicenta, dopo aver dimostrato di essere impazzita, ripenserà al rogo del fantoccio che aveva le sue sembianze e ...

UNA VITA - spoiler : Telmo interrompe il matrimonio di Lucia e Samuel : Ancora per molto i protagonisti principali delle prossime puntate italiane della serie televisiva Una Vita saranno Lucia Alvarado, Samuel Alday e Telmo Martinez. Le anticipazioni annunciano che la cugina di Celia, pur sapendo di essere profondamente innamorata del sacerdote, accetterà la proposta del fratello di Diego appena le chiederà la mano. La figlia dei marchesi di Valmez, anche se non sarà molto convinta, accetterà di diventare la moglie ...

UNA VITA - spoiler del 29 ottobre : Samuel sorprende l'Alvarado con parole d'amore : Martedì 29 ottobre, oltre al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, la soap 'Una vita' terrà compagnia ai suoi fan anche in prima serata su Rete 4. Molti i colpi si scena che sorprenderanno i telespettatori, soprattutto grazie alla vicenda legata a Lucia Alvarado e alla questione riguardante la sua eredità. Samuel, come rivelano gli spoiler, sarà più che mai determinato a mettere le mani sul denaro della giovane e non si farà scrupoli ...

UNA VITA anticipazioni novembre : Lucia e Telmo beccati a letto insieme : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda ad inizio novembre rivelano un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda Lucia e Padre Telmo. Quest'ultimo, nelle puntate attualmente in onda in Italia, sta facendo di tutto allo scopo di convincere Lucia delle cattive intenzioni di Samuel. Il prete è, infatti, convinto che l'Alday la voglia sposare solo per impossessarsi della sua eredità. In seguito alla confessione ...