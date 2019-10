Un futuro con Renzi per l' ex governatrice Marini? Voterò il partito più

Ida e Riccardo - confessione alla De Filippi : dettaglio svela incertezza su futuro coppia : Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la verità sui sentimenti della Platano Oggi abbiamo scoperto qualcosa di più sul tanto chiacchierato rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: a Uomini e Donne Over è andata in onda infatti una puntata in cui i due si sono confrontati e dalla quale si è evinto chiaramente che […] L'articolo Ida e Riccardo, confessione alla De Filippi: dettaglio svela incertezza su futuro coppia proviene da Gossip e Tv.

Grasso - con la gobba e gli occhi rossi : come sarà l'impiegato del futuro : Secondo una ricerca commissionata da un'azienda britannica, se le nostre abitudini non cambieranno, il lavoro sedentario ci...

Per voto in Umbria prima foto del governo. Conte ci crede : alleanza ha futuro. Ma Renzi è assente : Giuseppe Conte lo chiama "un esperimento interessante", Luigi Di Maio parla di "terza via", Nicola Zingaretti spiega che si sta insieme perché "amiamo l'Italia", Roberto Speranza assicura che l'alleanza "non è una semplice parentesi". Viene scattata a Narni, a due giorni dal voto regionale, la prima foto della coalizione che ha dato vita al governo Conte II e che in Umbria si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno del ...

Nascono a Catania i pannelli solari del futuro : Nascono a Catania i pannelli solari del futuro. E' stata inaugurata la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power

Raz Degan - la star anticonvenzionale si racconta : sogni - futuro e yoga : Raz Degan a ruota libera. Alle origini del successo: i sogni, il futuro e lo yoga. La star anticonvenzionale si racconta Raz Degan, 25 anni sulla cresta dell’onda. Il modello e attore si è raccontato a 360 gradi a TgCom24 partendo dagli albori della sua carriera, da quello spot girato per la Jägermeister e da […] L'articolo Raz Degan, la star anticonvenzionale si racconta: sogni, futuro e yoga proviene da Gossip e Tv.

I primi 50 anni di Internet : il CNR racconta passato - presente e futuro della Rete : Il prossimo martedì 29 ottobre Internet compie 50 anni: per celebrarlo, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Università di Pisa, in collaborazione con ricercatori del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, organizzano a Roma – presso la sede centrale del Cnr, p.le Aldo Moro 7, inizio ore 10 – un evento scientifico-divulgativo dedicato ai pionieri della Rete e al futuro della ricerca scientifica in questo settore. ...

Delrio : “Non sarà il Pd a staccare la spina al governo - non giochiamo con il futuro degli italiani” : "Chiunque facesse cadere il governo per motivi di calcolo politicante o per trame di palazzo, come purtroppo in questa storia della Repubblica è accaduto troppe volte, se ne assumerebbe la responsabilità davanti agli italiani": così Graziano Delrio assicura sull'affidabilità del Pd. Per quanto riguarda le fuoriuscite dal partito verso Italia Viva di Matteo Renzi, il capogruppo dem alla Camera è fermo: "Il partito resisterà".Continua a leggere

MotoGp - Valentino Rossi non ha dubbi : “futuro? Posso dire che ho deciso con chi chiuderò la mia carriera” : Il Dottore ha parlato del suo futuro a Phillip Island, sottolineando di aver già deciso con quale squadra chiudere la propria carriera Il Gran Premio d’Australia sarà il numero 400 per Valentino Rossi in carriera, un traguardo prestigioso che il pesarese taglierà sulla iconica pista di Phillip Island. AFP/LaPresse Un numero davvero impressionante, che non può non spingere il Dottore ad interrogarsi sul proprio futuro, considerando ...

Giulia De Lellis : momento più esilerante sul set - il futuro con Iannone : Giulia De Lellis ha realizzato un grande sogno diventando attrice per Una vita in bianco Giulia De Lellis, tra nuove conquiste nel lavoro e la storia d’amore con Andrea Iannone, può ritenersi davvero soddisfatta. Da poco ha realizzato un grande sogno, ovvero quello di diventare un’attrice. Proprio qualche giorno fa Witty ha pubblicato il primo […] L'articolo Giulia De Lellis: momento più esilerante sul set, il futuro con ...

Berlusconi : "Il partito di Renzi non ha futuro" : Silvio Berlusconi è stato oggi in Umbria per una serie di incontri elettorali in vista delle regionali. Intercettato dai giornalisti, il presidente di Forza Italia ha sottolineato di essere soddisfatto della manifestazione di piazza San Giovanni, ma ha aggiunto anche che il suo partito “non si è appiattito”. “È vero il contrario”, ha aggiunto, parlando poi della cosiddetta “opa” da parte di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, su Forza ...

Convegno Snals su futuro e stato salute comparto : Roma – Affrontare le tante problematiche di oggi per guardare alla scuola del futuro. Si è svolto oggi a Roma all’auditorium Barcelo’ Aran Mantegna in via Andrea Mantegna 130 il Convegno ‘Politiche per l’Istruzione e la Ricerca. Guardare oltre la gestione dell’esistente’, a cura dello Snals-Confsal. Un punto sullo stato di salute dell’intero comparto istruzione, dalla scuola dell’infanzia, ...

Ambiente : a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane (2) : (Adnkronos) - “L’architettura porta un peso e una responsabilità enormi sulla qualità della vita e dell’Ambiente – sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale - e si caratterizza sempre più come manifestazione del nuovo, del futuro e della innovazione, come artefice sociale del

Ambiente : a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane : Pdova, 23 ott. (Adnkronos) - Tappa a Padova domani, giovedì 24 ottobre, del percorso di approfondimento sul futuro delle città italiane da tempo intrapreso dal Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Sindaci, Assessori, economisti, giuristi, docenti universit

Formula 1 - il futuro di Kubica potrebbe essere ancora nel circus : trattative con Haas e Racing Point : Il pilota polacco, che lascerà la Williams al termine della prossima stagione, potrebbe diventare il driver di riserva di Haas o Racing Point Robert Kubica prova a definire il proprio futuro in queste settimane, dopo aver ufficializzato il suo addio alla Williams che si consumerà al termine della stagione. photo4/Lapresse Il polacco è in trattativa con Haas e Racing Point, scuderie che vorrebbero puntare su di lui per affidargli il ruolo ...