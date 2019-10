Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) "Non siamo lavoratori invisibili": è con questo claim che il Writers Guild Italia, ilitaliani, lancia ladi adottare unper tutti gli autori di prodotti destinati al cinema o alla televisione.Dietro ogni film o serie tv che ci appassiona, infatti, non c'è solo il lavoro dei registi oattori. Alla base, c'è sempre una buona sceneggiatura, senza cui nessuna produzione potrebbe vedere la luce. Il lavoro, insomma, merita di essereto come tutti gli altri, e di "mettere la parola fine all’opacità nei rapporti di lavoro e alle forme troppo diffuse di sfruttamento", come si legge nel comunicato diffuso da WGI.Il, insieme al suo garante, l'avvocato Andrea Renato, ha redatto un "ideale", che possa fare da base per ogni negoziato serio tra autori e produttori e che sia applicabile ad ogni ...

SerieTvserie : Un contratto-tipo a tutela degli sceneggiatori: la proposta del sindacato italiano - e_soccmel : Watch me. Il tipo mi vede arrivare 'ah bene facciamo il rinnovo adesso?' Io mettendo il contratto sul banco 'non credo no' ?? - Teleconsulspa : Dirigenti imprese pubbliche locali: rinnovato il contratto -