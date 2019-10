Un bambino si ammala di tumore al cervello | i medici lo salvano e il nonno compie un

Fonte : baritalianews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Cinque anni fa ad unè stato diagnosticato unal. I genitori, disperati lo hanno portato in giro per il mondo ma al piccolo non avevano dato speranze. Poi il, insieme alla sua famiglia, è arrivato al Gaslini di Genova dove hanno deciso di sottoporlo ad una chemio molto invasiva. Ilè stato meglio fino a guarire completamente. Il, un imprenditore di 72 anni di Verucchio, in provincia di Rimini, ha voluto ringraziare gli oncologi che si sono presi cura del suo nipotino facendo una donazione di 800.000,00 euro. In una prima battuta ha donato 500.000,00 e ha istituito un comitato che controllasse come venivano spesi e poi soddisfatto per il risultato dell’investimento ne ha donati altri 300.000,00. La donazione è stata fatta soprattutto per il reparto che cura il medulloblastoma, che è uncerebrale molto maligno che ...

