Ue: "Non pensiamo a bocciatura Italia"

"Non stiamo al momento prendendo in considerazione" il rigetto dalla Manovra dell'.Lo ha detto il vicepresidente della Commisione Ue,Dombrovskis "Se la Commissione avesse voluto chiedere una bozza rivista, avremmo rispettato le scadenze", cioè lo avrebbe chiesto entro oggi, ha precisato. "Abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio e per questo abbiamo inviato una lettera" al ministro dell'Economia Gualtieri. "Ma l'analisi complessiva della Manovra sarà basata anche sulle previsioni economiche" pubblicate il 7 novembre(Di martedì 29 ottobre 2019)