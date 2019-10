Tuffi | Francesca Dallapè | “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono un obiettivo facile | ma io

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Rimettersi in discussione e provare a realizzare un sogno.queste le aspettative di Tania Cagnotto e diDallapé che, in coppia, hanno fatto sognare l’Italia dei, conquistando l’argento dai tre metri synchro nelledi Rio 2016, nonché i due secondi posti nei Mondiali a Roma nel 2009 e a Barcellona nel 2013, senza dimenticare l’incetta di medaglie dal 2009 al 2016 nelle rassegne continentali, risultato la coppia più vincente di sempre in Europa. L’avventura di Tania eè ripartita dopo il ritiro e la maternità e agli ultimi Assoluti e al Grand Prix di Bolzano 2019arrivati buoni piazzamenti che hanno evidenziato una forma discreta, ma non ancora a livello di quello che si vorrebbe. Tuttavia, in questo anno così importante e decisivo per la qualificazione a Cinque Cerchi, le due azzurre vorranno provarci per tornare a ...

