Trump | Ucciso dai nostri soldati anche il successore di Al Baghdadi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) A pochi giorni dalla morte di Al-è statoil suo. Lo sostiene Donald, che su Twitter scrive: “Appena confermato che ilsostituto numero uno di Abu Bakr al-è statodalle truppe americane. Molto probabilmente avrebbe preso il primo posto. Oralui è morto!”.non ha specificato a chi si riferisca ma gli Usa ieri avevano confermato l’uccisione di Abu al-Hassan al-Muhajir, portavoce dell’Isis e figura di alto rango nel gruppo jihadista. Ieri Newsweek, il giornale che per primo aveva dato la notizia della morte di Al, aveva però affermato che il suoera Abdullah Qardash.Just confirmed that Abu Bakr al-’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!— ...

Corriere : «Ucciso il capo dell’Isis al Baghdadi»L’annuncio di Fox News Trump twitta: qualcosa di grande è accaduto - RaiNews : #AlBaghdadi , secondo fonti militari l'autoproclamato califfo che si sarebbe fatto esplodere dopo un conflitto a fu… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Donald Trump: “Abbiamo ucciso anche il successore di al-Baghdadi” -