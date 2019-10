Trovarsi un Cimabue in cucina che vale 24 milioni di euro

Fonte : vanityfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) «Mai uninquando serve» ha commentato qualcuno su Twitter. A dimostrazione dell’eccezionalità del caso legato all’opera del pittore italiano trovata in una casa francese e ora venduta all’asta per oltre 24di. Il Cristo deriso era, per l’anziana proprietaria dellain cui è stato trovato, un’icona come altre da venerare, ma senza un particolare valore materiale. Il dipinto è stato segnalato solo al momento di un trasloco e subito gli esperti ne hanno confermato autenticità e valore. Questo quadretto da 25,8 per 20,3 centimetri che è stato per anni appeso a una parete di una casa di Compiègne, comune del dipartimento dell’Oise, è opera di, uno dei maestri del Medioevo italiano. Il laboratorio di Eric Turquin, incaricato della valutazione, non ha avuto dubbi: «È evidente, paragonandolo con altri suoi quadri, che si tratta della mano del ...