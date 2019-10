Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019)per circae mazzette a un paio di dipendenti Anas per agevolare il meccanismo della. E’ questa l’ipotesi d’accusa che coinvolge tre società private, due friulane e una veneta, e due dipendenti dell’ente che gestisce le strade statali. In totale, una decina di persona. A scoprire il meccanismo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale della guardia di Finanza. I reati contestati:aggravata, falso ideologico in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Una società a responsabilità limitata aveva vinto appalti per servizi di manutenzione strade, pronto intervento, sgombero neve e spargimento sale. E ne avrebbe subappaltata una parte ad altre due imprese. Ma al momento della rendicontazione dell’attività fatta pervenire all’Anas, in ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Trieste, dieci indagati per truffa ai danni dell’Anas: spese gonfiate per 500mila euro - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Trieste, dieci indagati per truffa ai danni dell’Anas: spese gonfiate per 500mila euro - fattoquotidiano : Trieste, dieci indagati per truffa ai danni dell’Anas: spese gonfiate per 500mila euro -