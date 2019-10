Tre lezioni dall' Umbria

Elezioni in Umbria - dramma nel Pd - Zingaretti pensa che la colpa sia di Renzi - menTre alcuni dem bocciano la maggioranza con il M5S : Una sconfitta pesante difficile da digerire quella subita dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico in Umbria. In casa Pd, dopo la batosta elettorale, si inizia a cercare e analizzare i motivi della bruciante sconfitta. Uno dei primi esponenti del Pd a parlare è stato il presidente dei Senatori Andrea Marcucci: “È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più ...

Elezioni Umbria - un delirio mediatico esagerato. Il governo non Trema per così poco : “La democrazia è una scusa per fondare giornali”, ripete Longanesi dallo spot di un nuovo quotidiano. Io aggiungerei: anche per venderli e fare ascolti tv, a vedere l’incomprensibile delirio mediatico per le Elezioni regionali umbre, che hanno riguardato – dati definitivi di affluenza – circa 450mila elettori, poco più degli abitanti di Bologna. Con tutto il rispetto per gli umbri che si sono recati al voto (in crescita rispetto alle scorse ...

Elezioni regionali in Umbria : vittoria del centrodestra con olTre il 57% di preferenze : Si sono concluse ieri sera le Elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si ...

Nelle elezioni regionali in Turingia il partito di esTrema destra Afd ha superato la Cdu di Angela Merkel : Nelle elezioni regionali in Turingia, stato della Germania centro-orientale, il partito che ha ottenuto più voti è stato Die Linke, di sinistra, con il 32,2 per cento, mentre il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) ha ottenuto il 22 per

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con più di 20 punti di vantaggio : Tesei presidente. Lega olTre il 37% - il Pd al 21 - 4% - M5s sotto il 9 : Dopo 50 anni l’Umbria non è più una regione rossa. Il centrodestra ha stravinto le Elezioni e per la prima volta dal 1970 la regione non sarà amminsitrata dalla sinistra. Anzi: come già era successo alle europee, gli umbri si sono riscoperti leghisti. Il partito di Matteo Salvini è di gran lunga la prima forza in regione con più di 37 punti percentuali. Anche la nuova presidente è leghista: si chiama Donatella Tesei, è senatrice del ...

Elezioni Umbria - il post M5s dopo la sconfitta : “Esperimento non ha funzionato. La terza via è solo guardare olTre i due poli contrapposti” : Lo chiamano “l’esperimento”, cioè l’alleanza civica col Pd in Umbria che ha prodotto una sonora sconfitta. Con un post da dieci righe pubblicato su facebook, il Movimento 5 stelle commenta il risultato delle Elezioni in centro Italia: il loro candidato, Vincenzo Bianconi, ha preso più di 20 punti di distacco dalla neopresidente Donatella Tesei. Come voti di lista è andata anche peggio: il M5s è dato sotto i dieci punti ...

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con quasi 25 punti di scarto. Lega olTre il 37 - 5 - il Pd al 19 - 8% - M5s sotto il 10 – ORA PER ORA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data al 58,2%. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 35,5%. Per l’attuale senatrice del ...

Elezioni Umbria - i risultati in diretta : Tesei avanti di olTre 20 punti nelle proiezioni I dati in diretta : Forte il distacco tra i due principali candidati. I dati sono di Consorzio Opinio per la Rai. Salvini: «A occhio fatta un'impresa storica». Sconfitti Pd e M5S

Germania - l’esTrema destra raggiunge il 24% alle elezioni in Turingia. Merkel al 22% : L’ultradestra tedesca raddoppia i suoi voti in Turingia, regione dell’Est della Germania. Dopo Sassonia e Brandeburgo, la crescita elettorale dell’Alternative fuer Deutschland si è ripetuta anche nel piccolo Land da 1,73 milioni di elettori dove ha raggiunto il 24%. A diventare la prima forza regionale è il partito ex comunista della Linke (Sinistra) conquistando il 29,9% dei voti, aumentando il consenso di 1,7 punti. Turno ...

Lezioni di STreet art per fermare i writer. "Educhiamoli al bello" : Dopo l'ennesimo episodio di muri imbrattati, il preside parla ai professori: "Parlate loro di Banksy"

Elezioni Umbria - le Tre sfumature della foto di Narni : Narni - La fotografia iniziale dice tutto. State attenti all’orologio. A Narni, Roberto Speranza, ministro della Salute e leader di LeU, si presenta per primo. Sono le 10 e 30. Forse Speranza è il più voglioso di farsi immortalare con il trio delle meraviglie - Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - nel nuovo ritratto del campo progressista in salsa giallorossa. Eccolo allora in via Garibaldi, a Narni, Speranza, ...

Maria Teresa Meli : "Zingaretti e Conte poTrebbero puntare alle elezioni e fregare così Di Maio e Renzi" : Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, svela un retroscena clamoroso sui quattro protagonisti di questo governo giallo-rosso. "Matteo Renzi non ha nessun motivo per far cadere questo governo perché il suo partito Italia Viva non ha ancora la forza, ha percentuali minim