Tre azzurri in campo nella notte Nba | vincono gli Spurs di Belinelli

Diretta Livorno Pisa/ STreaming video DAZN : Picchi sTregato per i nerazzurri : Diretta Livorno Pisa. Streaming video DAZN, quote e risultato live del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

LIVE Italia-Bielorussia 1-3 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : azzurri sotto di due gol all’intervallo e cosTretti a rimontare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A sorpresa la Bielorussia chiude i primi venti minuti di gioco in vantaggio 1-3: in modo però meritato. Gli ospiti sfruttano un brutto avvio degli uomini di Musti per colpire ripetutamente sulle palle inattive. Di Krikun, Matveenko e Olshevski le reti bielorusse, mentre di Musumeci è la firma italiana che tiene aperto uno spiraglio al tentativo di rimonta di Ercolessi e compagni. 00’00 ...

Paratriathlon - World Cup Funchal 2019 : Tre azzurri su quattro salgono sul podio in Portogallo! : Tre podi italiani nella World Cup di Paratriathlon e punti pesanti portati a casa dagli azzurri nella corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: nella tappa di Funchal, in Portoallo, è seconda nella categoria PTS2 femminile Veronica Yoko Plebani (707), mentre chiudono al terzo posto nella categoria PTWC maschile Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) e nella categoria PTS2 maschile Gianluca Valori (You Can). Completa il quadro dei risultati ...

Diretta Genoa Inter Primavera/ STreaming video tv : nerazzurri per mantenere la vetta : Diretta Genoa Inter Primavera: info Streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1.

Taekwondo - Tre azzurri in gara al Grand Prix di Sofia. Diversi italiani anche al Greece Open : Questo fine settimana si svolgerà a Sofia (Bulgaria) il Grand Prix di Taekwondo, ultimo appuntamento stagionale prima delle finali, che andranno in scena a Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Questo torneo è di categoria G4 e sarà quindi determinante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Vivremo quindi dei combattimenti ancora più spettacolari, perché mettersi alle ...

Diretta Italia Brasile/ Risultato finale 0-3 - video sTreaming tv : azzurri annientati : Diretta Italia Brasile, Risultato finale 0-3, video streaming tv: si è conclusa la partita fra la selezione verdeoro e gli azzurri, sudamericani sugli scudi

Diretta Berrettini Zverev/ STreaming video : grandi numeri azzurri - ATP Shanghai 2019 - : Diretta Berrettini Zverev Streaming video e tv, orario e risultato live, semifinale ATP Shanghai 2019. grandi numeri azzurri in questa stagione.

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Cassandro e Rossetti sono sTrepitosi! Azzurri in testa nello skeet maschile : skeet maschile azzurro di assoluta eccellenza alle World Cup Final 2019 di Tiro a volo in corso di svolgimento ad Al Ain. Dopo il primo turno di qualificazione a comandare la classifica del concorso vi sono Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, entrambi primi a quota 75/75, in compagnia dell’atleta della Repubblica Ceca Jakub Tomecek. Davvero straordinaria la prova degli Azzurri che non hanno sbagliato nulla facendo capire a tutti sin ...

LIVE Italia-Egitto 3-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri convincenti : africani travolti in Tre set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: L’appuntamento è per domani alle 8 con Italia-Australia, partita dain ricordi contrastanti pensando alla faticaccia di Bari ad agosto. Grazie per averci seguito e buona giornata tutti gli appassionati di volley 6.57: Una buona Italia, con qualche errore di troppo al servizio contro una squadra in palese difficoltà in fase cambio palla, batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto ...

Canoa slalom - Test Event Tokyo 2019 : i convocati dell’Italia. Tre azzurri proveranno il canale olimpico : Si terranno dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre i Test Event olimpici nel canale che ospiterà le gare della Canoa slalom ai Giochi di Tokyo 2020: saranno tre gli azzurri che voleranno in Giappone fino ad inizio novembre, ovvero coloro che hanno ottenuto il pass per l’Italia (la carta olimpica non è nominale). Assente, purtroppo la canadese maschile, nella gara femminile sarà presente Marta Bertoncelli, mentre per quanto concerne le prove ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - il pass olimpico è appeso a un filo. Azzurri 12esimi : Tre squadre devono fare peggio di 246 : Situazione complicatissima per l’Italia nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Gli Azzurri sono scivolati al dodicesimo posto nella classifica a squadre (246.996 punti ottenuti ieri mattina) e ora la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è seriamente a rischio: la nostra Nazionale deve sperare che Olanda, Svizzera e Romania, impegnate nell’ultima suddivisione alle ore 19.30, ottengano un risultato ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri preparano la sfida con gli All Blacks - due atleti cosTretti a rientrare in Italia : le sensazioni di De Carli : De Carli analizza il lavoro degli azzurri della palla ovale in vista della sfida contro gli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 Italiane), partita che sarà trasmessa in ...

Tennis : è record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso menTre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...

LIVE Italia-Polonia volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri subito cosTretti ad inseguire : 10-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 La pipe di Leon 15-18 Primo tempo di Anzani 14-18 La free ball polacca dopo la brutta ricezione azzurra 14-17 Errore al servizio Sbertoli 14-16 Muroooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Il primo tempo di Klos 13-15 Mano out Kooy da zona 4 12-15 Servizio out Cavuto 12-14 La pipe di Kooy sulle mani del muro 11-14 La diagonale di Leon da zona 4 11-13 Errore di Kurek da zona 2 10-13 Il ...