Torino | incendio vicino ai binari | per un’ora bloccata la Torino-Milano

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale patrimonio dell'Unesco : non ci sarebbero feriti : Questa mattina un incendio è divampato all'interno della Cavallerizza Reale di Torino. Almeno cinque squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sul posto per domare le fiamme che avevano avvolto un'area comprendente anche le scuderie e l'ex circolo dopolavoro. Al momento non risulterebbero feriti. Lo storico complesso architettonico in stile barocco fa parte del patrimonio dell'Unesco. Già nel 2014 la struttura era stata colpita da un ...

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale : “Presto per dire se è doloso” : “E’ ancora presto per dire se l’incendio sia di natura dolosa o no. Adesso stiamo cercando di spegnere gli ultimi focolai rimasti e vedere se troviamo qualcosa che possa portarci in quella direzione“: lo ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Marco Frezza, riferendosi al rogo sviluppatosi questa mattina nella struttura della Cavallerizza Reale. “Ora finiamo di lavorare per mettere in ...

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino : la storia del sito UNESCO che sta bruciando : Uno degli edifici di Torino sta bruciando: si tratta della Cavallerizza Reale, divenuta sito UNESCO nel 1997 e da sempre simbolo della storia della città. Costruita nel XVII secolo per ospitare l’addestramento dei giovani cadetti dell’Accademia Reali la Cavallerizza era già stata danneggiata durante la guerra e da un Incendio doloso nel 2014: ecco la sua storia.Continua a leggere

Incendio alla Cavallerizza di Torino. Storia del gioiello Unesco «conteso» : Poco prima delle 8 il tetto della struttura storica è stato travolto dalle fiamme, sviluppatosi nelle Pagliere occupate dai centri socliali. Nel 2014 il precedente del Circolo dei Beni demaniali. Dalla cartolarizzazione mancata al progetto con la Cdp

