Titanic Video | su Canale 5 il 3° film col maggior incasso di sempre | 29 ottobre

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 29 ottobre 2019) Questa sera5 manderà in onda la prima parte del, questo è il terzo perincassi nella storia del cinema internazionale.

Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: ''Titanic'' (1997) dir. James Cameron ''Oh Jack, voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi''. https… - jivminie : stasera fa titanic in tv jeongguk ce lo guardiamo assieme ? - brookesbellarke : io stasera evito titanic come la peste non me ne frega non piangerò tutta la mia acqua in corpo come ogni volta LOC… -